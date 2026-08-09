El trompetista Franco Baggiani llega a Palasiet con el sonido ‘hard bop’
El músico, que actúa el 12 de agosto, ha colaborado con la Big Band de Benny Carter
Nico Cruz
El Club Palasiet (Benicàssim) acoge el miércoles 12 de agosto una nueva cita de la 29.ª edición del ciclo Jazz Bajo las Estrellas con la actuación del trompetista, compositor y director de orquesta florentino Franco Baggiani, que cuenta con más de una decena de discos publicados como líder y colaboraciones con la Big Band de Benny Carter.
Repertorio
Con un repertorio que recorre el hard bop, el funky y el jazz eléctrico con el espíritu de los años 70, Baggiani ofrecerá una velada de jazz sobrio en la terraza frente al mar, a partir de las 22.30 horas. La cena previa comenzará a las 20.30 horas con un menú elaborado especialmente para la ocasión.
Reserva
El precio es de 60 euros y, debido a la gran acogida de este ciclo, se recomienda hacer una reserva previa al correo electrónico jazzbajolasestrellas@palasiet.com indicando el nombre y número de comensales.
De esta manera, el ciclo Jazz Bajo las Estrellas se mantiene como la mejor propuesta que combina música y gastronomía en un enclave único frente al Mediterráneo.
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