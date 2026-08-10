Ni te imaginas quiénes vienen a Castelló en noviembre: dos bombazos musicales que van a agotar entradas

Noviembre vendrá fuerte en Castelló. Y quienes acostumbren a dejar para última hora la compra de entradas quizá quieran cambiar de estrategia esta vez. El Auditori i Palau de Congressos recibirá durante el mes a dos artistas con carreras más que consolidadas y públicos capaces de llenar salas muy diferentes.

Uno de esos conciertos viajará por la copla, el flamenco y la zarzuela de la mano de una de las voces más reconocibles de la música española. El otro sentará frente al piano a un músico que ha hecho de Bach, Chopin, Beethoven o Rachmaninov algo mucho más cercano que un recital clásico al uso.

Las citas están separadas por solo diez días. La primera llegará el jueves 19 de noviembre, a las 20.00 horas. La segunda será el domingo 29 de noviembre, a las 19.00 horas. Ambas tendrán lugar en el Auditori castellonense y forman parte de dos giras con las que sus protagonistas están recorriendo distintos escenarios del país.

Y ahora sí: los nombres. Diana Navarro y James Rhodes actuarán en Castelló este próximo noviembre. Ella llegará con la gira con la que celebra veinte años desde su irrupción en el panorama musical; él lo hará con Manía, un espectáculo que vuelve a demostrar que un concierto de música clásica puede estar muy lejos de ser algo solemne o previsible.

Diana Navarro celebra 20 años de carrera en Castelló

La primera en aterrizar será Diana Navarro, que actuará el jueves 19 de noviembre a las 20.00 horas con su gira 20 Aniversario Ya no estoy sola.

Han pasado dos décadas desde que Sola convirtió a la cantante malagueña en una de las voces más singulares del panorama español. Aquella canción fue el punto de partida de una carrera construida sobre una combinación que entonces resultaba poco habitual: respeto absoluto por la tradición y voluntad de llevarla a nuevos territorios.

Su concierto en Castelló será precisamente un viaje por ese recorrido artístico. Copla, neocopla, zarzuela y flamenco se encontrarán sobre el escenario en un espectáculo que funciona como celebración de sus veinte años de trayectoria.

Cartel del concierto de Diana Navarro en Castelló. / MEDITERRÁNEO

En el repertorio habrá espacio para canciones que han marcado su carrera, entre ellas ‘Sola’, ‘El perdón’ y ‘24 Rosas’, además de su nueva creación, ‘Ya no estoy sola’, que da nombre a esta etapa.

El título no parece casual. Veinte años después de aquel Sola con el que irrumpió en la industria, Diana Navarro regresa sobre sus propios pasos para mirarlos desde el presente.

James Rhodes lleva su particular revolución clásica al Auditori

Diez días después cambiará por completo el paisaje sonoro. El domingo 29 de noviembre, a las 19.00 horas, será el turno de James Rhodes.

Definir sus actuaciones simplemente como conciertos de piano se queda bastante corto.

El pianista británico nacionalizado español se ha ganado durante años la etiqueta de enfant terrible de la música clásica por su particular forma de acercarse a un repertorio que durante demasiado tiempo ha parecido reservado para entendidos.

Rhodes hace justo lo contrario.

Habla. Explica. Bromea. Cuenta por qué ha elegido cada obra, quién la compuso, qué estaba ocurriendo cuando nació y qué relación mantiene él mismo con esa música. Después se sienta ante el piano y toca.

El resultado está mucho más cerca de una conversación entre músico y público que de uno de esos recitales en los que el intérprete aparece, ejecuta el programa y desaparece.

El pianista británico aterriza en Castelló con su gira 'Manía'. / MEDITERRÁNEO

Su Gira Manía 2026 mantiene esa filosofía. En sus conciertos conviven las composiciones de algunos de los grandes nombres de la historia de la música —Bach, Chopin, Rachmaninov, Schubert o Beethoven— con las historias personales y reflexiones que Rhodes comparte desde el escenario.

Para el pianista, además, Bach ocupa un lugar especial. Rhodes ha contado en numerosas ocasiones el papel que tuvo la música en algunos de los momentos más difíciles de su vida, una relación personal que terminó convirtiéndose también en uno de los motores de su faceta divulgadora.

Su trayectoria ha desbordado además las fronteras del circuito clásico. Ha actuado en grandes salas internacionales, pero también en festivales y espacios poco habituales para un pianista clásico, acercando este repertorio a espectadores que quizá nunca se habrían planteado acudir a un recital convencional.

A esa labor se suma su faceta como escritor. Entre sus libros destaca ‘Instrumental. Memorias de música, medicina y locura’, una obra que contribuyó a multiplicar su popularidad fuera de los auditorios.

James Rhodes y Diana Navarro serán protagonistas del noviembre musical en la capital de la Plana. / MEDITERRÁNEO

Dos conciertos muy diferentes para un noviembre que promete en Castelló

Uno desde la tradición musical española. Otro desde algunas de las partituras más importantes de la historia de la música clásica.

Diana Navarro y James Rhodes representan universos artísticos prácticamente opuestos, pero comparten algo importante: ninguno entiende un concierto como la simple sucesión de canciones u obras sobre un escenario.

Navarro convierte sus veinte años de trayectoria en un viaje por la copla, el flamenco y la zarzuela. Rhodes utiliza el piano y la palabra para desmontar la distancia entre el público y compositores que llevan siglos formando parte de la historia de la música.

Y los dos pasarán por el mismo escenario en apenas diez días.

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Para quienes estén organizando ya su agenda de conciertos en Castelló para noviembre de 2026, hay dos fechas que merece la pena marcar: 19 y 29 de noviembre. Porque este otoño el Auditori tiene preparados dos de esos conciertos que difícilmente pasan desapercibidos.