Ni playa ni calor: las 10 exposiciones de Castellón con aire acondicionado que no te puedes perder este agosto

Agosto en Castellón no es solo playa, festivales y terrazas. También hay refugios con aire acondicionado, paredes blancas y unas cuantas razones para detenerse a mirar.

La agenda artística de este mes dibuja un recorrido que va de Castelló a Benicàssim, l’Alcora, Vilafamés, Moncofa, Onda, Vila-real, Segorbe o Peñíscola, con propuestas que mezclan instalación, fotografía, pintura, cerámica, retrato contemporáneo y nuevas formas de entender el paisaje.

Algunas exposiciones continuarán abiertas cuando termine el verano. Otras afrontan ya sus últimos días. Esta es una selección para saber qué exposiciones visitar en Castellón durante agosto de 2026 y cuáles conviene no dejar para más adelante.

Abdelkader Benchamma convierte el EACC en un dibujo habitable

Uno de los grandes argumentos artísticos del verano está en el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC).

El horizonte de acontecimientos, de Abdelkader Benchamma, transforma el propio espacio expositivo mediante una instalación concebida específicamente para el centro. El artista francés de origen argelino lleva el dibujo fuera del papel y lo expande por muros y arquitectura, combinándolo con música y proyecciones.

Parte de la obra está realizada directamente sobre las paredes, de modo que el visitante no se limita a observar dibujos: prácticamente entra dentro de ellos.

Gabriel Utiel

La muestra ha sido prorrogada hasta el 1 de noviembre, por lo que agosto ofrece una buena oportunidad para recorrerla con calma.

Dónde: Espai d’Art Contemporani de Castelló

Espai d’Art Contemporani de Castelló Hasta: 1 de noviembre de 2026

1 de noviembre de 2026 Horario habitual: de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Tres motivos para entrar en el Museu de Belles Arts de Castelló

Muy cerca, el Museu de Belles Arts de Castelló permite montar una pequeña ruta expositiva sin cambiar de edificio.

Una de sus propuestas centrales es Terra erma, de Vicent Carda, una instalación que observa la transformación del paisaje agrícola valenciano y su memoria. Entre los materiales utilizados aparecen ramas de naranjo procedentes de antiguas alquerías de Santa Bárbara, en Borriana.

El paisaje, aquí, no funciona como simple escenario. Es territorio vivido, explotado, abandonado y transformado.

La exposición podrá visitarse hasta el 11 de octubre.

Sakiko Nomura y la intimidad de la noche

En otra de las salas temporales espera Tierna es la noche, de la fotógrafa japonesa Sakiko Nomura.

La muestra propone un recorrido por su trabajo a través de imágenes dominadas por el blanco y negro, los interiores, los cuerpos, las sombras y una sensación de intimidad casi cinematográfica.

Nomura construye escenas en las que lo importante no siempre está completamente iluminado. Hay silencios, habitaciones, piel y una noche que parece prolongarse más allá de cada fotografía.

También permanece abierta hasta el 11 de octubre.

Dos retratos de Vicente Castell recién incorporados al museo

El museo suma además dos retratos del pintor castellonense Vicente Castell (1871-1934) incorporados recientemente a sus fondos mediante donación.

Las obras representan a dos figuras femeninas vestidas con indumentaria tradicional y pueden verse hasta el 6 de septiembre.

Benicàssim: tres exposiciones para combinar arte y Mediterráneo

Benicàssim concentra durante agosto uno de los itinerarios artísticos más completos del verano.

La primera parada puede hacerse en Villa Elisa, donde se encuentra Sèries Geomètriques, de Robert Ferrer i Martorell.

La exposición recorre cerca de dos décadas de investigación alrededor de la abstracción geométrica. Espacio, proporción, luz, módulo y sensación de ingravidez aparecen una y otra vez en unas obras que juegan con la percepción del visitante.

Puede visitarse hasta el 6 de septiembre.

Además, este martes 11 de agosto a las 20.00 horas está prevista una visita comentada con reserva previa.

El amor en tiempos de aplicaciones de citas

El tono cambia en el Centre Cultural Melchor Zapata.

Allí, Jesús Madriñán presenta Afectos fugaces, una exposición que utiliza el retrato para mirar de frente a las nuevas relaciones mediadas por aplicaciones de citas.

Identidad, deseo, exposición pública e intimidad se cruzan en una propuesta particularmente conectada con la sensibilidad digital contemporánea.

La muestra podrá verse hasta el 6 de septiembre.

Una de las imágenes de Jesús Madriñán presentes en Benicàssim. / Jesús Madriñán

Últimos días para ver En armonía

Quienes pasen por Benicàssim antes del 23 de agosto todavía pueden entrar en la Sala Escena del Teatre Municipal Francesc Tàrrega para visitar En armonía, de la artista castellonense Marisol Arrieta.

Su pintura abstracta gira alrededor de la percepción, la energía, el equilibrio y una búsqueda visual más cercana a lo sensorial que a lo narrativo.

Moncofa: una exposición que se acaba y otra que está a punto de empezar

En la Sala María Sorolla de Moncofa, agosto tiene dos capítulos.

El primero dura poco. Non-Manifold, de Ismael Fuentes, puede visitarse solo hasta el 14 de agosto.

La propuesta trabaja alrededor de un fenómeno tan cotidiano como extraño: nuestra tendencia a encontrar caras y formas reconocibles entre manchas, texturas y figuras ambiguas. El artista utiliza esa incertidumbre perceptiva como punto de partida pictórico.

Después llegará el relevo.

A partir del 21 de agosto está prevista una muestra conjunta de Jesús Navarro, Griselda Ferrández e Iban Navarro, que permanecerá abierta hasta septiembre.

Dos exposiciones distintas en una misma sala y dentro del mismo mes.

L’Alcora: cuando el arte nace del barro y del fuego

Hablar de arte en l’Alcora obliga casi inevitablemente a hablar de cerámica.

El Museu de Ceràmica de l’Alcora exhibe hasta el 6 de septiembre las obras finalistas del 43º Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora, CICA 2026.

La convocatoria reúne creación cerámica contemporánea procedente de distintos lugares y permite comprobar hasta qué punto el material ha desbordado su dimensión artesanal para convertirse en territorio de experimentación artística.

Pero la ruta puede continuar.

En la Real Fábrica se encuentra Metamorfosis, un proyecto colectivo de alumnado y profesorado de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora.

La exposición interviene seis antiguos hornos y conecta técnicas históricas con procedimientos actuales como la impresión 3D o el grabado láser.

Barro, fuego, patrimonio industrial y tecnología en un mismo recorrido.

Vilafamés: arte contemporáneo dentro de uno de los pueblos más singulares de Castellón

El MACVAC de Vilafamés es una parada prácticamente obligatoria para quienes busquen arte contemporáneo en el interior de la provincia.

Este verano figura entre sus propuestas destacadas Fashion Art, proyecto de Manuel Fernández que utiliza el vestido como soporte artístico y borra deliberadamente las fronteras entre moda y artes plásticas.

Fachada del MACVAC de Vilafamés. / Mediterráneo

A lo largo de la iniciativa han participado nombres como Manolo Valdés, Juan Genovés, Eduardo Úrculo, Eduardo Chillida o Rafael Canogar.

El museo mantiene además otras propuestas temporales y una colección permanente que convierte la visita en algo mucho más amplio que una única exposición.

Y aquí el envoltorio cuenta: llegar hasta Vilafamés, caminar por su casco histórico y entrar después en el museo permite convertir la visita en una escapada cultural de medio día.

Onda: última llamada para Miradas y ambientes

En Onda, quienes quieran visitar Miradas y ambientes tendrán que darse prisa.

La exposición de Antonio Villarroya permanece abierta en la Casa de la Cultura solo hasta el 14 de agosto.

Pintura al óleo, retratos y paisajes construyen una muestra en la que la luz y el color tienen un peso especialmente importante.

Es una de esas exposiciones que agosto obliga a colocar al principio de la agenda y no al final.

Peñíscola: flamenco entre las paredes de la Casa de l’Aigua

Peñíscola suma desde este 10 de agosto una propuesta pensada casi para después de cenar.

La exposición de Julio Astasio Forner, centrada en la pintura de temática flamenca, puede visitarse en la Casa de l’Aigua hasta el 17 de agosto, con horario nocturno de 20.00 a 00.00 horas.

El propio día 10, la inauguración está acompañada por una conferencia dedicada al papel del mantón en el baile flamenco.

Para quienes lleguen más adelante existe una segunda alternativa cultural: Luz que alumbre el trazo, vinculada a la Fundación Pintor Joan Simó, continúa en el Palau de Congressos hasta el 30 de septiembre.

Vila-real: el fútbol convertido en memoria visual

El arte y la cultura visual también pueden contar la historia de una ciudad a través del deporte.

El Museu de la Ciutat Casa de Polo de Vila-real acoge Futbol a Vila-real. Història gràfica, una exposición que recorre más de un siglo de cultura futbolística local.

La muestra, impulsada por Vicente Soro y Xavier Ferrer, utiliza fotografías y documentos para reconstruir una memoria que va desde los primeros capítulos del fútbol vila-realense en 1923 hasta la actualidad.

Puede visitarse hasta el 26 de septiembre y la entrada es gratuita.

Para aficionados al fútbol, sí. Pero también para cualquiera interesado en cómo las imágenes terminan construyendo la memoria colectiva de una ciudad.

Segorbe reserva una nueva exposición para final de agosto

Quienes recorran la provincia en la última semana del mes pueden guardar una fecha.

El 30 de agosto está prevista la inauguración del LXXXII Concurso y Exposición Internacional de Arte Ciudad de Segorbe en la Sala Camarón del Centro Cultural Olga Raro.

La histórica convocatoria reúne obras seleccionadas por jurado y prolongará su recorrido durante septiembre.

Una buena excusa para terminar agosto mirando hacia el Alto Palancia.

¿Qué exposición elegir si solo tienes tiempo para una?

Depende del plan.

Si buscas arte contemporáneo y una experiencia inmersiva , el EACC y Abdelkader Benchamma son probablemente la parada más singular.

, el EACC y Abdelkader Benchamma son probablemente la parada más singular. Si prefieres fotografía , Sakiko Nomura en Castelló y Jesús Madriñán en Benicàssim ofrecen dos formas muy distintas de acercarse al cuerpo y al retrato.

, Sakiko Nomura en Castelló y Jesús Madriñán en Benicàssim ofrecen dos formas muy distintas de acercarse al cuerpo y al retrato. Para combinar arte y escapada , Vilafamés funciona especialmente bien.

, Vilafamés funciona especialmente bien. Si interesa la cerámica contemporánea, l’Alcora es el destino más evidente.

Y quienes disfruten llegando justo antes del cierre deberían apuntar dos fechas: 14 de agosto, último día para Non-Manifold en Moncofa y Miradas y ambientes en Onda.

Agosto en Castellón también se mira bajo techo

El mapa artístico de Castellón este agosto no gira alrededor de una única gran exposición.

Precisamente ahí está su atractivo.

Hay dibujos que abandonan el papel y ocupan edificios enteros. Fotografías tomadas en la penumbra. Naranjos convertidos en memoria. Retratos nacidos de la cultura de las apps. Vestidos tratados como lienzos. Hornos industriales transformados en espacios de creación.

Entre una playa y otra, entre un festival y una cena frente al mar, la provincia ofrece otra manera de recorrer agosto: entrar en una sala, bajar unas décimas la temperatura y mirar despacio.

Porque el verano también puede medirse en exposiciones.