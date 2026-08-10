Ópera, cine y danza al aire libre: Torreblanca transforma la plaza de San Bartolomé en un gran escenario de verano
El festival de lírica, música y danza Sent Torreblanca 2026 transformará la Plaza de la Iglesia San Bartolomé en un escenario al aire libre los días 14 y 15 de agosto
Torreblanca convertirá la Plaza de la Iglesia San Bartolomé en un escenario al aire libre los días 14 y 15 de agosto con Sent Torreblanca 2026, Festival de Lírica, Música y Danza. Las citas comenzarán a las 22:30 horas y reunirán canto, música en directo y movimiento escénico en uno de los enclaves patrimoniales del municipio.
'Voces de cine en movimiento' abrirá el festival
El viernes 14 de agosto, La Bella Voce Lírica y Danza presentará Voces de cine en movimiento, una propuesta con repertorio ligado al universo cinematográfico. El cartel reúne al tenor Manuel Valero, la soprano Yasmín Müller, el pianista Pedro-Miguel Garrido, los violinistas Pablo Gómez y Sara Lluch, el violonchelista Adrián Cortés y los bailarines Marina Badenas y Hugo Gordo. La combinación de voces, instrumentos y danza marcará una primera noche pensada para conectar la lírica con códigos escénicos más visuales y accesibles.
Ópera y zarzuela para la noche del 15 de agosto
La programación continuará el sábado 15 con la Gran noche lírica: ópera y zarzuela, a cargo de la Orquesta Lírica de Silla y La Bella Voce Lírico. Participarán la soprano María Velasco, el tenor Vicente Ombuena y el barítono Javier Landete, junto a la formación orquestal. El festival estará bajo la dirección artística de Yasmín Müller y la dirección musical de Olga Clarí, dos nombres que articulan una propuesta centrada en la voz y el repertorio escénico.
Música y patrimonio en el verano de Torreblanca
Sent Torreblanca se integra en la programación Sent l’Estiu 2026, con la que el municipio ha desplegado conciertos, mercados, actividades familiares, rutas, deporte, propuestas de patrimonio y celebraciones tradicionales. La agenda busca reforzar la oferta cultural tanto en Torreblanca como en Torrenostra y atraer a residentes y visitantes.
El escenario aporta un valor propio. La Iglesia Parroquial de San Bartolomé, construida entre los siglos XVII y XIX y de carácter predominantemente barroco, es uno de los símbolos patrimoniales de Torreblanca. Su entorno servirá de marco para veladas que unen música, artes escénicas y patrimonio en el corazón del municipio.
Con Sent Torreblanca 2026, la localidad incorpora a su agenda cultural de agosto una cita que cruza cine, lírica, ópera, zarzuela y danza. Dos noches consecutivas para disfrutar de la música en directo y redescubrir la plaza de San Bartolomé como espacio cultural.
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