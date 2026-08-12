Del 'thriller' a la literatura juvenil: así se escribe la rentrée literaria desde Castellón

La rentrée literaria también tiene código postal. No siempre porque exista una generación reconocible de escritores nacidos en un mismo territorio ni porque las novelas compartan estética, temas o ambiciones. A veces basta con mirar con algo más de atención el calendario editorial para descubrir una constelación: autores que viven aquí, escritores que salieron de aquí, historias que regresan a estas comarcas y editoriales y premios locales que alimentan, desde abajo, la siguiente temporada de libros.

Eso es lo que ocurre con Castellón ante el otoño editorial de 2026. Entre septiembre y octubre coinciden varias novedades con vínculos muy diferentes con la provincia. La más mediática llegará prácticamente con el inicio del curso: Alicia Giménez Bartlett, residente desde hace años en el término municipal de Vinaròs, publicará el 2 de septiembre Bajo el cielo infernal, su nueva novela protagonizada por Petra Delicado. Pocos días después, la castellonense Raquel Tirado lanzará la continuación de FAR. Y en octubre desembarcarán dos títulos galardonados con Letras del Mediterráneo que vuelven a utilizar Castellón como materia narrativa.

No es exactamente una «generación Castellón». Probablemente sea más interesante que eso: un pequeño ecosistema literario que va de la novela negra al romance juvenil, de los grandes grupos a las editoriales independientes, de Vinaròs a Vila-real y Benicarló, y de la autoría literaria a la ilustración.

Alicia Giménez Bartlett: una gran firma desde Vinaròs

Si hay un nombre capaz de colocar esta rentrée en el escaparate nacional es el de Alicia Giménez Bartlett. Destino publicará el 2 de septiembre Bajo el cielo infernal, nueva entrega de una de las series policiales más longevas y reconocibles de la narrativa española contemporánea. La editorial acredita además un vínculo territorial que en ocasiones queda fuera de las biografías más breves de la escritora: Giménez Bartlett vive actualmente en el campo, dentro del término municipal de Vinaròs.

La novela devuelve a escena a Petra Delicado y Fermín Garzón. El punto de partida es el asesinato de un jesuita cuyo cadáver aparece en La Mina, en Barcelona. La autopsia revela que el sacerdote, dedicado a trabajar con jóvenes con problemas, era alcohólico, y la investigación comienza a abrir zonas de sombra. Pero la nueva entrega incorpora además una fractura íntima de peso para la serie: Petra afronta la reciente muerte de su marido. Bajo el cielo infernal tendrá 448 páginas y aparecerá en la histórica colección Áncora & Delfín de Destino.

Alicia Giménez Bartlett regresa a las librerías con una nueva aventura de Petra Delicado. / MEDITERRÁNEO

Para un mapa literario castellonense, su presencia importa por algo más que la dirección postal. Giménez Bartlett es una autora con una trayectoria internacional extraordinaria y una escritora que ha elegido el norte de la provincia como lugar de residencia. Su nueva novela permite abrir el foco: la literatura vinculada a Castellón no empieza y termina en quienes nacieron dentro de sus límites administrativos.

Raquel Tirado y una rentrée que también es joven

Ocho días después llegará otra novedad de naturaleza muy distinta. Raquel Tirado, nacida en Castellón en 1999, publicará el 10 de septiembre FAR 2. El precio de un sueño en Fandom Books. La editorial anuncia 472 páginas y presenta el volumen como el regreso al universo de la F.A.R. Estels y el desenlace de este romance deportivo juvenil.

Su incorporación al panorama es significativa precisamente porque obliga a ampliar qué entendemos por rentrée. Las listas de novedades suelen privilegiar la narrativa adulta, el ensayo y las grandes apuestas de prestigio, mientras que buena parte de los lectores más activos se mueve en otros circuitos: juvenil, fantasía, romance, redes sociales y comunidades digitales.

La castellonense Raquel Tirado presenta la segunda parte de 'FAR'. / MEDITERRÁNEO

Tirado pertenece a esa otra realidad editorial. Su biografía en Fandom Books recuerda que comenzó a publicar literatura juvenil en 2018 y acumula ya varias novelas. El precio de un sueño confirma que el otoño castellonense de 2026 no será únicamente policial o histórico: también tendrá una voz nacida en la provincia dialogando con una generación de lectores para la que las fronteras entre librería, redes y comunidad son cada vez más porosas.

Cuando Castellón deja de ser origen y se convierte en escenario

La otra gran vía de esta rentrée no está en el domicilio de los autores, sino dentro de los libros. Los galardones Letras del Mediterráneo 2026 han distinguido tres obras que la Diputación presenta expresamente como inspiradas en Castellón y vinculadas con el patrimonio y el territorio provincial: Circo de gallos, de Alfonso Mateo-Sagasta; El último tormento, de Ana Covadonga Castro; y El vuelo de la fortuna, de Sònia Valiente.

La conexión resulta especialmente visible en El último tormento, que Espasa publicará el 7 de octubre. El protagonista es Rubén Villa, un inspector que se ha trasladado a su Castellón natal para ponerse al frente del grupo de Homicidios y Delitos Violentos de la Policía Nacional. La novela introduce así la ciudad dentro del territorio reconocible del thriller contemporáneo y utiliza ese regreso como parte de la identidad de su investigador.

Las portadas de las tres obras ganadoras de los premios Letras del Mediterráneo 2026. / MEDITERRÁNEO

Solo un día después, el 8 de octubre, Plaza & Janés lanzará El vuelo de la fortuna, de Sònia Valiente. La novela propone un thriller de aventuras a bordo de un zepelín de lujo que, noventa años después del Hindenburg, recrea aquel viaje transatlántico. Un asesinato en pleno vuelo transforma la experiencia en una investigación entre cientos de pasajeros. La obra obtuvo el Letras del Mediterráneo de Narrativa, dentro de un programa que la Diputación vincula expresamente con la promoción literaria del territorio castellonense.

El tercer título, Circo de gallos, lleva esa relación todavía más lejos en el tiempo. Alfonso Mateo-Sagasta sitúa su novela histórica en la Primera República y coloca en el centro al coronel Francisco Querol, encargado por Nicolás Salmerón de liberar Castellón de la amenaza carlista. Reino de Cordelia la mantiene actualmente entre sus títulos «en preparación», si bien una librería especializada sitúa su salida en septiembre y señala el día 1 de ese mes como fecha prevista. Ante las discrepancias que todavía ofrecen algunos distribuidores, conviene hablar por ahora de publicación prevista en torno al arranque del otoño, más que fijar una fecha inamovible.

Juntas, las tres obras dibujan algo poco habitual: Castellón no como decorado incidental, sino como territorio susceptible de generar novela negra, ficción histórica y narrativa de aventuras.

Los premios locales también fabrican el catálogo que viene

El panorama se vuelve más interesante cuando se abandona el escaparate de las grandes novedades y se observa la cadena anterior: premios, manuscritos ganadores y libros todavía en proceso de edición.

En Vila-real, Jaume Benavente ganó este año el Premi Maig–Memorial Pasqual Batalla de novela corta con El carreró de la Serp. La obra, ambientada en un Tokio alejado de las estampas turísticas, se acerca a los barrios anónimos, la soledad y las vidas cotidianas. Bromera ya ha confirmado que publicará la novela, aunque todavía no aparece una fecha pública de lanzamiento.

También merece quedar en el radar el académico y colaborador de Quaderns de Mediterráneo Josep Palomero, ganador este año del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià con L’aviador de la República. La novela alterna dos tiempos: una villa romana del siglo I dedicada a la producción de garum y el siglo XX de la aviación postal y la Guerra Civil. Todavía no consta públicamente una fecha de edición que permita incorporarla con seguridad al calendario de este otoño, pero se trata, sin duda, de una de las novedades futuras más claras de un autor castellonense.

Josep Palomero recibió este año el Premi Enric Valor de Novel·la por su obra 'L'aviador republicà'. / MEDITERRÁNEO

Y Benicarló aporta otra cantera. Los Premis Literaris Ciutat de Benicarló distinguieron este año Meli, un cuento sobre las altas capacidades, de Mercedes Palacio San Juan e Iván González Menéndez, con ilustraciones de Anabel Juste, en la categoría de álbum infantil ilustrado. El proyecto parte de la experiencia de los autores como padres de niños con altas capacidades y aborda las neurodivergencias desde una perspectiva accesible para pequeños y familias. Los premios están vinculados editorialmente a Onada Edicions, que publica obras ganadoras de estos certámenes.

En la misma convocatoria apareció además Vino Carlón, de César David Moreno Ramírez, ganador de la primera edición del Premi Ciutat de Benicarló, una categoría creada para proyectar literariamente la identidad y el patrimonio de la ciudad. La obra mezcla memoria, misterio y emoción, y el premio contempla precisamente su edición y publicación.

Son libros sin una fecha de librería cerrada todavía, pero forman parte de algo esencial para entender un panorama editorial: la rentrée no empieza cuando llega la caja a la librería; empieza meses antes, cuando premios, sellos y autores construyen el catálogo futuro.

El otoño que todavía no se ha enseñado

También queda por conocer una parte importante de la rentrée: qué publicarán los sellos radicados en la propia provincia. La Pajarita Roja Editores, Batidora Ediciones y Unaria Ediciones (esta última con la incógnita de qué pasará con ella tras la jubilación de su editora, Amelia Díaz Benlliure), mantienen catálogos vivos pero no muestran todavía en sus escaparates públicos una programación completa y fechada para septiembre-diciembre de 2026.

Eso no significa ausencia de novedades. Más bien refleja una diferencia de escala y calendario. Mientras los grandes grupos pueden avanzar sus apuestas con meses de antelación, muchos sellos independientes comunican libro a libro y trabajan con plazos más próximos a la llegada efectiva a imprenta o librerías.

Ahí puede estar precisamente la segunda capa de la rentrée castellonense, la menos visible en los buscadores durante agosto y, quizá, la más interesante para observar cómo se construye un ecosistema editorial desde el territorio.

Un otoño con varias puertas de entrada

A día de hoy, el calendario permite ya identificar algunos hitos claros:

2 de septiembre: Bajo el cielo infernal, Alicia Giménez Bartlett — Destino.

Bajo el cielo infernal, Alicia Giménez Bartlett — Destino. Septiembre, fecha comercial por cerrar: Circo de gallos, Alfonso Mateo-Sagasta — Reino de Cordelia.

Circo de gallos, Alfonso Mateo-Sagasta — Reino de Cordelia. 10 de septiembre: FAR 2. El precio de un sueño, Raquel Tirado — Fandom Books.

FAR 2. El precio de un sueño, Raquel Tirado — Fandom Books. 7 de octubre: El último tormento, Ana Covadonga Castro — Espasa.

El último tormento, Ana Covadonga Castro — Espasa. 8 de octubre: El vuelo de la fortuna, Sònia Valiente — Plaza & Janés.

El vuelo de la fortuna, Sònia Valiente — Plaza & Janés. 19 de noviembre: nueva edición limitada de Tierra, de Eloy Moreno — B de Bolsillo. Se trata de una reedición especial con cantos tintados.

nueva edición limitada de Tierra, de Eloy Moreno — B de Bolsillo. Se trata de una reedición especial con cantos tintados. Sin fecha pública todavía: El carreró de la Serp, de Jaume Benavente; L’aviador de la República, de Josep Palomero; Meli, un cuento sobre las altas capacidades y Vino Carlón.

No constituye una cosecha uniforme ni necesita serlo. La fotografía resulta más rica si se acepta su dispersión. Una superventas de novela negra que escribe desde Vinaròs, una joven autora castellonense conectada con el público juvenil, novelas que utilizan la provincia como escenario, premios municipales que ponen nuevos manuscritos en circulación y pequeñas editoriales que aún no han mostrado todas sus cartas.

Quizá esa sea la verdadera rentrée literaria de Castellón en 2026: no una escuela ni una etiqueta, sino una red. Un territorio que unas veces firma los libros, otras los publica, otras los premia y, cada vez con mayor frecuencia, también entra en sus páginas.