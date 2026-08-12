La descarga de rock y punk que incendiará Castelló: The Volcanics confirman su regreso

Castelló tiene una nueva cita marcada en rojo —o quizá en negro— en su agenda de conciertos de septiembre. The Volcanics actuarán el miércoles 30 de septiembre en la sala Because Pop & Roll, una de las paradas de la nueva gira española con la que el quinteto de Perth llevará al directo las canciones de Too Late To Run. La fecha castellonense está confirmada dentro de un recorrido que arrancará el 24 de septiembre en Madrid y continuará durante los primeros días de octubre.

No será territorio desconocido. The Volcanics ya tocaron en Because el 16 de febrero de 2025, entonces dentro de la gira de presentación de Volatile World. Poco más de año y medio después, los australianos vuelven al mismo escenario, esta vez con un disco recién salido del horno.

De Perth a Castelló: más de dos décadas de rock’n’roll

Formados en Perth, Australia Occidental, en 2003, The Volcanics pertenecen a una tradición musical en la que las guitarras rara vez piden permiso. Garage rock, punk, Detroit, riffs de hard rock y el nervio del llamado high-energy australiano confluyen en una fórmula que el grupo lleva desarrollando durante más de dos décadas.

La propia banda sitúa entre sus referencias a nombres fundamentales de la escena de Australia Occidental como The Victims y The Scientists, junto a The Stooges, MC5 y AC/DC. Más que recrear una época concreta, The Volcanics han construido a partir de ese ADN una manera especialmente física de entender el rock’n’roll: canciones directas, base rítmica musculosa y guitarras concebidas para ganar volumen cuando pasan del disco al escenario.

Su vocalista, Johnny Phatouros, explicaba en una entrevista con Ruta 66 en 2025 que la banda nació, en parte, como reacción a una escena australiana de comienzos de siglo que a su juicio miraba demasiado hacia Estados Unidos. En aquella misma conversación resumía buena parte de su filosofía compositiva: cuando se trata de rock’n’roll, el riff y el ritmo son el punto de partida.

Too Late To Run: diez nuevas razones para subir el volumen

El motivo principal de este regreso se llama Too Late To Run. Publicado digitalmente el 1 de agosto, es el séptimo álbum de estudio de The Volcanics y su tercer trabajo editado en Europa por el sello madrileño Ghost Highway Recordings.

El disco contiene diez canciones y fue grabado en RADA Studios, en Fremantle, Australia Occidental, con Jozef Grech, músico de Datura4, como productor e ingeniero. La mezcla y el mastering llevan la firma de Jim Diamond, conocido por su trabajo al frente del sonido de The Dirtbombs y por su estrecha relación con la escena garage de Detroit.

Portada del nuevo disco de la banda australiana. / MEDITERRÁNEO

El arranque con Heat Of The Night marca inmediatamente el terreno: ritmo insistente, guitarras tensas y una producción que conserva la rugosidad sin renunciar al golpe. Después aparecen piezas como Body Shakes, Walk You Home, Lost Boats o la propia Too Late To Run, que amplían el registro del álbum sin desactivar su motor rockero. El repertorio se completa con Dany Torres, Dark, Dark, Dark, I Wanna Know, Love On The Rocks y Unsatisfied.

La formación que firma el disco está integrada por Johnny Phatouros a la voz, Tommy Hopkins y Bobby Burgess a las guitarras, Levi Caddy al bajo y Alex Megaw a la batería, con aportaciones adicionales de Jozef Grech.

Un grupo pensado para el directo

Si el estudio fija la fotografía, el escenario es donde The Volcanics acostumbran a revelar el negativo. Su relación con España se ha asentado precisamente a través de las giras, hasta convertir la Península en uno de sus territorios habituales fuera de Australia.

Phatouros reconocía el pasado año que, pese a la dureza de viajar, la carretera proporciona al grupo algunas de las razones fundamentales para seguir tocando: contacto con nuevos públicos, amistades, satisfacción y esa conexión inmediata que difícilmente puede reproducirse fuera de una sala de conciertos.

La formación que firma el disco está integrada por Johnny Phatouros a la voz, Tommy Hopkins y Bobby Burgess a las guitarras, Levi Caddy al bajo y Alex Megaw a la batería, con aportaciones adicionales de Jozef Grech. / West Australian Music

Esa dimensión en vivo será nuevamente la protagonista en Because, un espacio que ya recibió a la banda en su anterior visita y que forma parte activa del circuito de música independiente de Castelló. En octubre, además, la sala volverá a integrarse en la programación de Pro Weekend Showcase & Conference Festival, muestra de su presencia continuada dentro del ecosistema musical de la ciudad.

The Volcanics en Castelló

La parada castellonense llegará después de los conciertos previstos en Madrid, Cox, San Pedro de Alcántara, Torre de Benagalbón y Guadalajara, antes de que la banda continúe su ruta hacia Zaragoza, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Asturias.

Para quienes todavía sigan preguntándose si queda combustible en el rock australiano de guitarras, The Volcanics llegan a Castelló con diez canciones nuevas y más de veinte años de carretera a sus espaldas. El 30 de septiembre, la respuesta saldrá de los amplificadores de Because.