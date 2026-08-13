Los conciertos que vienen tras el verano al Terra de Castelló: 14 citas entre septiembre y diciembre

Al verano todavía le queda más de un mes para acabarse pero los amplificadores de las salas de conciertos de Castelló ya empiezan a calentar. El pub Terra encara la vuelta de septiembre con una intensa agenda de conciertos que se prolongará hasta diciembre, con una programación en la que caben el punk rock, el garage, el metal, la rumba, el indie, el pop, la canción de autor y algunas de las nuevas propuestas de la escena valenciana.

A falta de que puedan incorporarse nuevas fechas, hay al menos 14 citas anunciadas entre septiembre y diciembre si se suman a la programación publicada por el propio Terra otros conciertos ya confirmados por promotores, plataformas de entradas y la Fira Valenciana de la Música Trovam. La sala mantiene actualmente en su web diez conciertos programados desde el 12 de septiembre, pero la agenda externa amplía el calendario.

Y el regreso tras las vacaciones tiene este año un componente especial. El local de la calle Ramón Llull, como ya informó Mediterráneo, atraviesa el año de su 40 aniversario: el Terra abrió en 1986 y cuatro décadas después continúa funcionando como uno de los escenarios habituales de la música en directo en Castelló, además de participar un año más en el Trovam. La propia sala ya luce merchandising dedicado a esas cuatro décadas de historia.

El Pub Terra cumple 40 años: un templo de la música y la cultura de Castelló / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Agenda de conciertos

12 septiembre: Los Chivatos + artista invitado

Los Chivatos + artista invitado 15 septiembre: Not Scientists

Not Scientists 24 septiembre: Few Thoughts + Incordian + Frenetika

Few Thoughts + Incordian + Frenetika 25 septiembre: Carolina Otero & The Someone Elses + Petit Mal

Carolina Otero & The Someone Elses + Petit Mal 27 septiembre: Ferran Exceso

Ferran Exceso 2 de octubre: Uña y Carne

Uña y Carne 3 de octubre: Sujeto K + Saccre + Razón de Odio

Sujeto K + Saccre + Razón de Odio 9 de octubre: Ortopedia Técnica + Orina

Ortopedia Técnica + Orina 10 octubre: Maika Makovski

Maika Makovski 22 de octubre: Fades

Fades 23 de octubre: Mujeres + grupo invitado

Mujeres + grupo invitado 31 de octubre: Tito Ramírez

Tito Ramírez 5 de noviembre: Apolo

Apolo 18 de diciembre: Chuck Ragan

Seis conciertos para marcar en rojo este otoño

Entre todas las fechas anunciadas, hay seis conciertos que sobresalen por nombre, momento artístico o singularidad de la propuesta. Estas son algunas de las citas que conviene tener especialmente vigiladas tras el verano.

Not Scientists | 15 de septiembre

Una descarga internacional para abrir la temporada. Los franceses Not Scientists harán de Castelló la primera parada de las cinco fechas de su gira peninsular de septiembre. Llegan al Terra presentando Voices, un trabajo con el que siguen ampliando su fórmula entre el punk rock melódico y el indie. Una de las oportunidades del otoño para ver una banda europea en la distancia corta de una sala.

Maika Makovski | 10 de octubre

Veinte años de carrera, de vuelta a las salas. El concierto de Maika Makovski tiene un componente especial: forma parte de la gira con la que la artista celebra dos décadas de trayectoria y vuelve a algunos de los espacios de pequeño formato que marcaron sus primeros años. Lo hace, además, acompañada por su banda original y coincidiendo con la publicación de un disco doble en directo conmemorativo. El Terra será la parada castellonense el 10 de octubre.

Cartel del concierto de Maika Makovski. / MEDITERRÁNEO

Fades | 22 de octubre

Pop, irreverencia y una boyband ficticia. Fades aterrizará en Castelló dentro del ciclo Directes Estrella Damm 150 con FADES VS F-BOYZ, un nuevo espectáculo en el que el trío se enfrenta sobre el escenario a su propio alter ego: una boyband ficticia inspirada en el K-pop con la que juega a desmontar los roles de género. Después de pasar en poco tiempo de los pequeños directos a superar el medio centenar de escenarios, su visita al Terra es una de las propuestas más diferentes del calendario.

Mujeres | 23 de octubre

Castelló dará el pistoletazo de salida a su nueva gira. Apenas un día después de Fades, el Terra recibirá a Mujeres, y no será una fecha cualquiera: el concierto del 23 de octubre será el primero de la gira de salas con la que el grupo barcelonés llevará al directo su séptimo disco, Es un dolor inexplicable. Garage, pop, guitarras y una trayectoria que se acerca ya a las dos décadas convierten la cita en otro de los pesos pesados del otoño.

Tito Ramírez | 31 de octubre

Halloween se baila a ritmo de mambo y boogaloo. La coincidencia con el 31 de octubre ya le da un atractivo añadido a una de las noches potencialmente más festivas de la programación. Tito Ramírez llega además en el año de Sonido Conquistador, su nuevo álbum, un cóctel de mambo, chachachá, boogaloo, cumbia, soul y rhythm and blues concebido con la pista de baile en el centro. El concierto del Terra está anunciado para las 20.00 horas.

Chuck Ragan visitará diciembre la mítica sala de conciertos de Castelló. / Lindsey Byrnes

Chuck Ragan | 18 de diciembre

Una voz de culto para cerrar el año. El último gran nombre anunciado por ahora es también uno de los principales reclamos internacionales. Chuck Ragan, cantante y guitarrista de Hot Water Music y figura reconocible del punk-folk estadounidense, llegará el 18 de diciembre dentro de su gira europea. Castelló figura junto a Barcelona y Madrid entre las paradas españolas anunciadas, con el atractivo añadido de verlo en el formato cercano de una sala como el Terra.