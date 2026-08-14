1.000 euros por concierto: el certamen que busca al nuevo talento joven de la música y que ya tiene fecha

Benicàssim.Pop Al Carrer amplía este año su apuesta por el talento musical local con una importante novedad: la creación de una categoría específica de Grupos Emergentes para jóvenes artistas de entre 15 y 25 años.

La iniciativa busca facilitar el relevo generacional y ofrecer un primer escaparate profesional a músicos que comienzan su trayectoria, dentro de un certamen que se ha consolidado como plataforma de promoción para artistas y bandas vinculados a Benicàssim.

La convocatoria ha cerrado con 23 propuestas presentadas, tres de ellas correspondientes a la nueva categoría de grupos emergentes. De entre todos los participantes, el jurado seleccionará a los cinco artistas o bandas finalistas que subirán al escenario en la gala de Benicàssim.Pop Al Carrer, prevista para el sábado 12 de septiembre.

Un escaparate para descubrir nuevos talentos de Benicàssim

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado el papel del concurso dentro de la programación cultural y musical del municipio.

«Benicàssim refuerza su apuesta por la cultura, el talento local y la promoción de nuevos creadores, consolidando un certamen como Benicàssim.Pop, que se ha convertido en un referente para los músicos del municipio y un escaparate para descubrir las nuevas voces y bandas del panorama musical benicense, al que se sumará en esta edición el talento joven», ha señalado.

La incorporación de una categoría juvenil pretende precisamente abrir la puerta a una nueva generación de intérpretes y bandas que buscan sus primeras oportunidades para actuar ante el público y desarrollar su proyecto musical.

El concejal de Juventud, Carlos Martínez, ha incidido también en esta vertiente del certamen: «La música forma parte de la identidad cultural de Benicàssim y este concurso refleja el compromiso del Ayuntamiento con la creación, la creatividad y el apoyo a quienes empiezan su trayectoria artística, con la incorporación de una nueva categoría para jóvenes músicos benicenses».

¿Quién puede participar en Benicàssim.Pop Al Carrer?

El concurso está dirigido a artistas y bandas que mantengan algún vínculo con Benicàssim. Pueden participar músicos que residan de forma habitual o temporal en el municipio, así como aquellos que desarrollen en la localidad su actividad laboral o empresarial.

Estos mismos requisitos se aplican a los participantes de la nueva categoría de Grupo Emergente, reservada a jóvenes de entre 15 y 25 años.

Cartel del Beniàssim.pop Al Carrer 2026. / MEDITERRÁNEO

La selección correrá a cargo de un jurado compuesto por Enrique Bellido, Javier Besnard y Maquel Amat, profesionales vinculados al ámbito musical que serán los encargados de valorar las propuestas y elegir los cinco proyectos que participarán en la gala.

1.000 euros para cada uno de los cinco proyectos seleccionados

Además de la oportunidad de formar parte de la programación de Benicàssim.Pop Al Carrer y actuar ante el público, cada uno de los cinco artistas o bandas seleccionados recibirá una remuneración de 1.000 euros por la realización de su concierto durante la gala.

La cita del 12 de septiembre permitirá así conocer en directo algunos de los proyectos musicales vinculados actualmente a Benicàssim y, por primera vez, dará un espacio específico a los músicos más jóvenes.

Con esta nueva categoría, Benicàssim.Pop Al Carrer refuerza su vertiente como cantera musical y punto de encuentro entre artistas consolidados, nuevos proyectos y jóvenes que buscan empezar a abrirse camino en la escena local.