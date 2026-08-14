Los conciertos que vienen tras el verano a la sala Because de Castelló: fechas, grupos y agenda de otoño

El verano todavía apura sus últimas semanas, pero las salas de conciertos de Castelló ya empiezan a mirar hacia el otoño. Because tiene dibujada una primera agenda para el regreso de la música en directo después de las vacaciones, con las guitarras como denominador común y un marcado acento internacional.

A falta de nuevas incorporaciones, la programación conocida hasta el momento arranca el 27 de septiembre con los suecos The Riven y llega, de momento, hasta el 27 de noviembre con el heavy rock psicodélico de los alemanes Wedge. Por medio pasarán también los australianos The Volcanics, el proyecto castellonense Bluet, Pölvora, los estadounidenses Cinema Stereo y los veteranos Las Novias.

Octubre tendrá, además, un capítulo especial. Because será una de las sedes de una nueva edición del Pro Weekend, el festival-showcase que volverá a repartir música emergente nacional e internacional por diferentes espacios de Castelló.

Pölvora es una de las bandas que aterrizará en la sala Because este otoño. / MEDITERRÁNEO

Una agenda todavía abierta que devuelve el protagonismo, después de los grandes festivales y conciertos estivales, al directo a pocos metros del escenario.

Agenda de conciertos

Estas son las fechas anunciadas hasta el momento en la sala Because, situada en la calle Castelldefels de Castelló:

27 de septiembre: The Riven

The Riven 30 de septiembre: The Volcanics

The Volcanics 2 de octubre: Bluet

Bluet 4 de octubre: Pölvora

Pölvora Del 14 al 17 de octubre: Pro Weekend. Because será una de las sedes de la duodécima edición del festival-showcase, con 38 formaciones anunciadas y conciertos repartidos por distintos espacios de la ciudad.

Because será una de las sedes de la duodécima edición del festival-showcase, con 38 formaciones anunciadas y conciertos repartidos por distintos espacios de la ciudad. 29 de octubre: Cinema Stereo

Cinema Stereo 21 de noviembre: Las Novias

Las Novias 27 de noviembre: Wedge

Australia y Suecia abre la ruta internacional

Uno de los primeros platos fuertes llegará apenas unos días después del regreso de la actividad. Como ya informó Mediterráneo, The Volcanics actuarán el 30 de septiembre en Because, en una de las paradas de la gira que llevará al grupo australiano por diferentes puntos del país.

Antes, el 27 de septiembre, The Riven ejercerán como apertura oficiosa de la temporada. El quinteto sueco ya pasó por el recinto castellonense y regresa con un repertorio que recorre desde su primer EP, Blackbird, hasta el más reciente Visions of Tomorrow.

Cartel del concierto de The Riven en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Bluet y Pölvora, el acento más cercano

Entre tanta ruta internacional, los primeros días de octubre aportarán dos conexiones con la escena más próxima.

El viernes 2 de octubre, Because se integrará en el Circuit Viu con la actuación de Bluet. El proyecto nació en Castelló de la unión musical de Nuria Pallarés y Joaquín Pinilla y se mueve entre el blues, el jazz, el soul y algunos elementos pop.

Su concierto forma parte de una iniciativa que en 2026 llevará 33 actuaciones a 18 salas valencianas. El propio planteamiento del Circuit Viu resulta especialmente pertinente después del verano: entre sus objetivos figura desestacionalizar la música en directo y reivindicar el papel de las salas más allá de la temporada de grandes festivales.

Solo dos días más tarde, el domingo 4, llegará Pölvora. Componentes procedentes de bandas como Uzzhuaïa y Jolly Joker forman una propuesta que cruza hard rock y actitud punk y que regresará a Castelló después de su último trabajo, Volumen 11.

Pro Weekend convierte Because en escaparate internacional

La agenda habitual de la sala quedará momentáneamente desbordada a mediados de octubre. Del 14 al 17 de octubre, Because será uno de los escenarios de la 12ª edición del Pro Weekend Showcase & Conference Festival, si bien todavía no se ha publicado un reparto completo de artistas de este encuentro que ha anunciado 38 formaciones musicales y que vuelve a construir un cartel en el que conviven proyectos de Castelló con artistas llegados de numerosos países. Entre los internacionales figuran propuestas de Canadá, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Corea del Sur, Gales, Italia, Austria, México, Estados Unidos, Alemania, Serbia, Portugal y Suecia.

Cinema Stereo: Castelló en su primera gira europea

Otro de los conciertos con más argumento llegará al final de octubre. El jueves 29, Cinema Stereo actuará en Because dentro de una extensa ruta que llevará a la banda estadounidense por Europa por primera vez. La gira comenzará el 15 de octubre y la parada castellonense queda situada entre sus actuaciones de València y Zaragoza.

La formación nació originalmente en Orlando, Florida, aunque actualmente está asentada en Nashville. Funciona como un trío integrado por Ian Rayha, Seb Borysek y Jeff Lageveen y reivindica influencias que van de Queen, The Police o Cheap Trick a Aerosmith y The Killers.

La gira coincide además con una etapa de nueva música. Cinema Stereo publicó en junio el single Now We Feel Special, adelanto de un nuevo álbum previsto para octubre, precisamente el mes en que comenzará su desembarco europeo.

Ese contexto convierte el concierto de Castelló en algo más que otra escala española: Cinema Stereo llegará a Because en plena primera toma de contacto de su carrera con el público europeo.

Las Novias: veteranía y oscuridad para noviembre

Noviembre cambiará de registro con Las Novias, que actuarán en Because el sábado 21 dentro de la gira de presentación de Anatomía de un frío universo.

La banda aragonesa inició su recorrido a finales de los años ochenta y terminó convirtiéndose en uno de los nombres reconocibles del post-punk y el rock gótico español. Su carrera, interrumpida y recuperada en diferentes etapas, la sitúa como la formación con mayor trayectoria entre las actuaciones individuales anunciadas hasta ahora para este otoño en la sala.

Las Novias pisarán la capital de la Plana inmersos en su nueva gira. / MEDITERRÁNEO

La fecha de Castelló compartirá itinerario con conciertos en Madrid, Barcelona y Portugalete y ofrece, además, un contrapunto al predominio del hard rock, el garage y las sonoridades de raíz clásica presentes en buena parte de la programación.

Wedge cierra, de momento, el otoño de Because

La última actuación conocida hasta ahora está prevista para el 27 de noviembre. Desde Berlín llegará Wedge, un trío que se mueve entre el heavy rock, la psicodelia y el rock de inspiración clásica.

Castelló será la penúltima parada de una gira ibérica de once conciertos que comenzará el 18 de noviembre en San Sebastián y terminará al día siguiente del concierto de Because en Barcelona. La banda llegará además con material reciente como We Need Spaces, canción publicada este año.

Será el cierre, al menos con lo anunciado hasta este 13 de agosto, de dos meses de actividad con una presencia internacional especialmente visible. Suecia, Australia, Estados Unidos y Alemania estarán representados en los conciertos individuales, mientras Pro Weekend multiplicará todavía más las procedencias.

La cartelera puede seguir creciendo antes de que termine el verano. Pero el primer mapa ya permite anticipar por dónde discurrirá buena parte del otoño de Because: guitarras, pequeñas distancias entre público y músicos y una sucesión de giras que harán parada en Castelló cuando los grandes escenarios estivales hayan apagado sus focos.