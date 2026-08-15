'Yeguas exhaustas' ya habla francés: Bibiana Collado Cabrera lleva su novela más allá de las fronteras

El amarillo ocupa gran parte de la cubierta. Sobre esa superficie solar, el título Juments éreintées cae en grandes caracteres negros; más abajo, una figura femenina permanece inmóvil en un paisaje gris, cercada por sombras borrosas. Yeguas exhaustas, la primera novela de Bibiana Collado Cabrera, ya habla francés. Con traducción de Adrienne Orssaud y la edición de la casa belga Éditions la place, el libro cuenta con imagen propia, un libro que ha empezado a respirar en otra lengua y que, según adelanta a Mediterráneo la autora burrianense, está previsto que se publique este próximo otoño.

Publicada en 2023 por Pepitas de Calabaza y Los Aciertos, la novela ha alcanzado ya en España su octava edición, una persistencia infrecuente para un debut narrativo. Collado Cabrera llegó a la ficción con el oído afinado por una sólida trayectoria poética y con la clara idea de escribir allí donde la experiencia íntima deja de ser una habitación cerrada y revela las vigas sociales que la sostienen.

Beatriz, la protagonista de la novela, observa dos pares de manos. Las de su madre se han endurecido escogiendo naranjas en un almacén y limpiando apartamentos donde descansan otros; las suyas, tecleando artículos, tesis y trabajos académicos. Entre ambas se abre la avería del ascensor social: la promesa de que estudiar, esforzarse y resistir bastará para alcanzar una vida menos áspera. La novela recorre una relación de pareja dañina, la precariedad laboral, la endogamia universitaria, el clasismo cultural y la vergüenza de quien descubre que cada espacio posee códigos que nadie le enseñó.

La edición española y belga de 'Yeguas exhaustas'. / MEDITERRÁNEO

Más que una crítica

Clase y género no funcionan aquí como asuntos contiguos, sino como fibras de la misma cuerda. El maltrato sentimental se alimenta del sacrificio; la desigualdad económica deforma el deseo; la cultura legítima puede convertirse en una contraseña que recuerda a alguien que llegó desde fuera. Collado desarma la ficción de la meritocracia y devuelve a primer plano cuanto suele borrarse de la educación sentimental: el dinero, el trabajo y el tiempo que cada cuerpo puede –o no– permitirse perder. Las yeguas son las madres, las abuelas y las hijas que avanzan hasta la extenuación porque detenerse nunca pareció posible.

La forma acompaña esa investigación moral. El relato avanza mediante fragmentos, preguntas, escenas y reflexiones sobre la escritura. La primera persona no encierra el sentido en una biografía: convoca una conversación. «Me exploro, investigo, reinterpreto pedazos de vida. Juego y cuestiono. Busco causas. Busco alivio. Busco cómplices», afirma la voz narrativa. Su principal filiación formal está en la tradición oral, que convive con el filo del ensayo y con una poesía que no cubre de terciopelo la herida, sino que mide su temperatura. Camela, Estopa, los refranes familiares y el valenciano entran en la página sin pedir permiso a la aduana del buen gusto.

Bibiana Collado Cabrera será leída en francés este otoño gracias a la traducción de su novela ‘Yeguas exhaustas’ por Éditions la place. / Natalia Bruntseva

El título francés conserva la fatiga física y animal del original. Juments éreintées no suaviza la imagen: éreintées contiene el desgaste y el cuerpo llevado más allá de su límite. Traducir un libro así supone trasladar la fricción entre registros, la cadencia de las voces y la memoria social alojada en cada giro. Orssaud, vinculada al colectivo Delta de traductoras y traductores, trabaja en ese territorio de escucha, exploración y mediación entre lenguas.

Un proceso sencillo

La elección de Éditions la place resulta coherente. Dirigida por Nathalie Mercier y con sede en Bruselas, la editorial se sitúa en la confluencia de la literatura, la poesía, las artes y la investigación. Su catálogo atiende al lugar, el desplazamiento y las trayectorias humanas, y apuesta por relatos contemporáneos e híbridos: prosas poéticas, textos atravesados por idiomas extranjeros, diarios y obras en las que la palabra conversa con la imagen. La edición de la burrianense entra en esa casa como una pieza afín: una narración sobre el precio de moverse entre clases, espacios culturales y lenguajes sin desprenderse del polvo del origen.

«El proceso ha sido muy sencillo; la editora de La place nos lo solicitó con mucho entusiasmo. Les había gustado mucho el libro», explica Julián Lacalle, editor de Pepitas de Calabaza. La propuesta convenció tanto al sello español como a la autora: «Es una pequeña editorial muy prometedora. Nos gustó su manera de hacer y su propuesta y, como a Bibiana también le pareció bien, pues adelante». Para Lacalle, cada traducción permite comprobar que las cuestiones planteadas por un catálogo pueden atravesar «esas estúpidas construcciones humanas» que llamamos fronteras. Pepitas mantiene, además, vínculos con editoriales hermanas de distintos países con las que comparte ideas y proyectos.

Por su parte, Collado Cabrera recibe la versión francesa como la confirmación de una intuición central. «Estoy contentísima con la traducción al francés. Yeguas exhaustas no es un libro local, no es un libro biográfico, no describe una realidad única e intransferible, sino que señala una serie de violencias estructurales y, por desgracia, universales», afirma a Mediterráneo. Por eso confía en que la obra encuentre lectores más allá del ámbito hispánico. «Las yeguas, con sus ocho ediciones publicadas hasta el momento, continúan galopando con fuerza. Y yo me siento muy feliz por ello».

El paso al francés no desarraiga la novela: amplifica su territorio. Bajo el nuevo título seguirán latiendo el frío del almacén de naranjas, la luz impersonal de los pasillos universitarios, el agotamiento de las madres y la culpa de las hijas que aprendieron a marcharse sin dejar de mirar atrás.