Alan Hutchison trae los grandes clásicos del jazz al Club Palasiet

El Club Palasiet (Benicàssim) acoge el próximo miércoles 19 de agosto una nueva cita de la 29.ª edición de Jazz Bajo las Estrellas con la actuación del saxofonista escocés Alan Hutchison, que se presentará al frente de su cuarteto con un repertorio de grandes clásicos del jazz.

El swing y la complicidad entre los músicos serán, como cada semana, los protagonistas de una noche que comenzará a las 20.30 horas en la terraza frente al mar del club, con una propuesta gastronómica que promete hacer el maridaje perfecto con la música. La cena y concierto tienen un coste de 60 euros con bodega e IVA incluido.

Reserva

Debido al gran éxito de la propuesta y para asegurarse una mesa, se recomienda realizar la reserva con antelación al correo jazzbajolasestrellas@palasiet.com indicando el nombre y el número de comensales.

El ciclo Jazz Bajo las Estrellas reúne música en directo y gastronomía en un entorno privilegiado frente al Mediterráneo. Sin duda, una oportunidad única para disfrutar del mejor jazz. Reserva y no te quedes sin tu plaza.