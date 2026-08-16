Benicàssim vuelve a ser 'The Place to Be' gracias al Rototom Sunsplash 2026

Benicàssim vuelve a convertirse este agosto en una de las capitales mundiales de la cultura reggae. Del 17 al 22 de agosto, con una Welcome Party este domingo 16 que funcionará como jornada previa, Rototom Sunsplash 2026 celebrará su 31ª edición bajo el lema The Place to Be.

La frase resume bien un festival que hace tiempo dejó de explicarse únicamente a través de su cartel. A Rototom se va a escuchar música, pero también a convivir, bailar, debatir, aprender y compartir espacio con una comunidad internacional que transforma durante una semana el recinto de Benicàssim.

Un cartel entre las raíces del reggae y el sonido del presente

Musicalmente, la edición de 2026 vuelve a tender un puente entre las raíces jamaicanas y las formas contemporáneas del reggae, el dub y el dancehall.

Entre los grandes nombres del cartel de Rototom Sunsplash 2026 sobresale Alpha Blondy, acompañado por The Solar System, uno de los referentes históricos del reggae africano. A su lado, Luciano & Jah Messenjah Band, The Itals & The Roots Radics, Bushman & The Grassroots Band y Twinkle Brothers refuerzan esa mirada hacia el roots que forma parte de la identidad del festival.

Lia Kali, una de las protagonistas del Rototom 2026. / Quieto Carlos

También habrá espacio para instituciones del género como The Skatalites junto a Alpheus, Israel Vibration & The Roots Radics y Queen Omega.

El presente tendrá igualmente un peso decisivo. Major Lazer Soundsystem aportará previsiblemente uno de los momentos de mayor voltaje de la semana, mientras Protoje representa a una generación que ha actualizado el reggae jamaicano sin romper con su tradición.

Shenseea llevará el dancehall contemporáneo al gran escenario y Dub Inc y Biga*Ranx mostrarán dos de los caminos de la potente escena francesa. La programación se expande además con nombres como Greentea Peng, Hollie Cook, Lia Kali, Kybba, Mr Vegas, Charly Black o Bamby.

Homenajes, encuentros y cruces musicales

Entre las actuaciones singulares destaca el homenaje que Omar Perry, acompañado por Easy Riddim Maker, dedicará a su padre, el legendario Lee Scratch Perry.

También sobresale la Pure Negga Cypher Experience, concebida junto a una quincena de invitados, y G-5, supergrupo en el que confluyen Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego Ratón y Tomasito.

Son propuestas que ayudan a explicar el carácter mestizo de Rototom: un festival capaz de pasar del reggae clásico a la electrónica, el flamenco, la rumba o el afrobeats sin perder su centro de gravedad jamaicano.

La primera Welcome Party de Rototom

Antes del arranque oficial llegará una de las principales novedades de 2026: la primera Welcome Party de la historia de Rototom Sunsplash.

El domingo 16 de agosto, ocho horas de programación abrirán anticipadamente el recinto con Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, Sotabosc y Mountain Tops, ganadores de Rumbo a Rototom, además de selectores y sound systems.

Alpha Blondy regresará a Benicàssim para ser uno de los artistas protagonistas de la nueva edición del Rototom Sunsplash. / MEDITERRÁNEO

La fiesta estará incluida para quienes tengan entrada y funcionará como una especie de día cero del festival, pensado para empezar a construir desde unas horas antes el ambiente comunitario que caracteriza a la cita de Benicàssim.

Mucho más que conciertos: debates, cultura y bienestar

Porque la música es solo una parte de Rototom. Desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la madrugada, cada jornada combinará conciertos con una extensa programación cultural, social y de bienestar.

El Foro Social volverá al Teatre Municipal de Benicàssim con debates gratuitos sobre algunas de las grandes cuestiones contemporáneas. Por sus sesiones pasarán el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone, la ecofeminista Vandana Shiva, el joven activista ambiental Francisco Vera y la periodista y activista Rokhaya Diallo.

Cultura y bienestar, vivienda, crisis climática y geopolítica serán los cuatro grandes ejes de esta edición.

La filosofa y escritora india Vandana Shiva participará en el Foro Social. / Quique Garcia / EFE

Dentro del recinto, la Reggae University seguirá ejerciendo como memoria intelectual del festival. Músicos, periodistas, investigadores y especialistas analizarán mediante charlas, encuentros y proyecciones la historia, el presente y el futuro de la cultura reggae.

Pachamama propondrá otro ritmo. Talleres de agroecología, potabilización de agua, semillas y plantas comestibles convivirán con sesiones de yoga, acroyoga, danza consciente y terapias naturales. El sábado llegará además la ceremonia colectiva One Love, One Heart.

Rototom, un festival también para familias y adolescentes

Rototom Sunsplash mantiene además una fuerte vocación familiar.

Magicomundo incorpora una Cuentoteca e invita a niños y familias a participar en juegos, cuentacuentos, creación artística y talleres de instrumentos elaborados con materiales naturales o reciclados.

Para los adolescentes, Teen Yard propone parkour, baloncesto, fútbol, breakdance, graffiti, creación de rap y actividades contra el racismo.

Por su parte, Jamkunda conecta el festival con África y su diáspora a través de encuentros, baile afromoderno y noches atravesadas por el afrobeats, el amapiano y otras músicas africanas contemporáneas.

Energía solar, sombra y reducción de plásticos

El compromiso ambiental vuelve a formar parte del relato del festival. En 2026, Rototom estrenará un sistema híbrido de paneles solares y baterías destinado a reducir el consumo de combustible y las emisiones.

El Rototom Sunsplash de Benicàssim es un festival para disfrutar en familia con actividades respetuosas para los más pequeños. / Luca Valenta

La organización reforzará también las zonas de sombra como refugio frente al calor, junto a medidas de reducción de plásticos, reciclaje y uso eficiente del agua.

La oferta gastronómica mantendrá asimismo su carácter internacional, con alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

Rototom Sunsplash, un lugar para escuchar, aprender y mezclarse

Todo ello ayuda a entender por qué Rototom Sunsplash sigue siendo una rareza entre los grandes festivales.

Más que una sucesión de conciertos, propone una forma temporal de habitar un espacio: escuchar a una leyenda del roots, descubrir un sound system de madrugada, entrar en un debate, practicar yoga, participar en un taller o terminar la noche bailando en Jamkunda.

Durante siete días, entre la Welcome Party y el cierre del festival, Benicàssim volverá a convertirse en ese “lugar donde estar” que proclama el lema de su 31ª edición. Pero también en un lugar para escuchar, aprender, convivir y mezclarse.