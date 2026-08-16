Rototom arranca desde el día cero con una Welcome Party que ya mete a Benicàssim en el festival

Benicàssim ya está otra vez en modo Rototom. El festival internacional de reggae estrenó este domingo una Welcome Party inédita en sus más de tres décadas de historia, una fiesta de ocho horas que convirtió la víspera del comienzo oficial en un auténtico «día cero» y permitió a los primeros asistentes empezar a tomarle el pulso a una edición que desde este lunes 17 y hasta el sábado 22 volverá a transformar el recinto en una pequeña ciudad multicultural.

La apertura de taquillas y las primeras entradas al recinto dejaron ya las imágenes habituales de cada agosto: mochilas, pulseras, reencuentros, público extranjero y grupos de amigos dispuestos a aprovechar hasta el último minuto. La diferencia este año es que la música comenzó antes. Desde las 20.00 horas, la primera Welcome Party de la historia del Rototom encadenó ocho horas de actividad y dio protagonismo, entre otros, a los tres proyectos ganadores de Rumbo a Rototom: Mountain Tops, Sotabosc e Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes.

La iniciativa ha permitido además acercar el festival a quienes lo tienen prácticamente a la puerta de casa. La fiesta fue gratuita para las personas empadronadas en Benicàssim, además de estar incluida para quienes disponen de entrada o abono para esta edición. Para el resto del público existía un acceso específico por 15 euros en taquilla.

Los primeros ‘rototomers’ ya desfilan por el recinto de festivales de Benicàssim para vivir la cita. / Toni Losas

Entre quienes aprovecharon esta oportunidad estaba Jessica Tellado, residente en Benicàssim, que reconocía que precisamente esa apertura al público local había sido determinante para decidirse a entrar al recinto. «Me parece genial que el Rototom haya promovido esta posibilidad de que los residentes podamos entrar para ver lo que es el festival, porque si no fuera así yo, por ejemplo, hoy no hubiera venido», explicaba durante la tarde.

Calentar motores antes del comienzo oficial

Para otros asistentes, el domingo sirvió para volver a encontrarse con una cita que forma ya parte de sus veranos. Belén Rojas, de Castellón y 29 años, empezó a acudir al Rototom cuando tenía unos 15 y regresa prácticamente cada verano. Esta vez llegó acompañada por sus amigas de toda la vida y celebró la incorporación de una jornada previa: «Es maravilloso porque así vamos calentando motores y ya entramos en situación. Venimos con ganas del festival».

La fiesta también comenzó a mostrar desde el primer día una de las señas de identidad del Rototom: su mezcla de nacionalidades. Oliver Asseremou llegó desde Francia y se alojó en el camping del festival, donde permanecerá tres días. Es su primera experiencia en Rototom y apenas la segunda vez que visita España. Su prima le animó a viajar después de haber oído hablar de la cita de Benicàssim y la Welcome Party le pareció una buena manera de comenzar: «Sirve para conocer personas. Está bien que empiece un día antes».

Asseremou resumía también qué le había llevado hasta Benicàssim: el ambiente, los artistas y la posibilidad de conocer a personas con intereses similares. Una filosofía que encaja con un festival que este año registra ya asistentes procedentes de alrededor de 100 países y que espera mantener una afluencia próxima a las 25.000 personas por día. España encabeza la procedencia del público, seguida entre sus principales mercados internacionales por Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

Alpha Blondy, Skatalites y Luciano para abrir seis días de festival

Superado ese aperitivo, el Rototom Sunsplash inicia este lunes 17 oficialmente su 31ª edición y lo hace con una jornada especialmente potente para los amantes de la música jamaicana.

El Lion Stage estrenará el cartel diario desde las 20.00 horas con Mo Ali junto a The Islamic Roots, mientras que el Sun Stage abrirá a las 21.05 horas con una auténtica institución del género: The Skatalites, banda fundamental para entender el nacimiento y la expansión del ska jamaicano, que actuará junto al cantante británico Alpheus.

El Rototom 2026 ya empieza a rugir con la novedosa 'Welcome Party' / Eva Bellido / Eva Bellido

La noche continuará con Luciano & Jah Messenjah Band, a las 22.35 horas, antes de uno de los platos fuertes del arranque: Alpha Blondy & The Solar System, a la 1.00 horas. El artista marfileño volverá a llevar a Benicàssim uno de los repertorios más reconocibles del reggae africano y del roots internacional.

El primer día dejará todavía más nombres. Hollie Cook actuará a las 23.55 horas en Lion Stage; Mr Vegas llevará el dancehall hasta la madrugada; y las barcelonesas Las Ninyas del Corro subirán también al Lion Stage a las 2.35 horas. Jamkunda explorará los sonidos afrobeats, dancehall y urbanos, mientras Dub Academy volverá a convertir los graves y la cultura sound system en protagonistas con Atlas Sound, Bababoom ft Jules I y King Earthquake.

Mucho más que conciertos

Pero esperar hasta la noche para entrar al Rototom significa perderse buena parte del festival. La actividad de este lunes comenzará desde las 17.00 horas en sus espacios extramusicales.

Magicomundo estrenará su nueva Cuentoteca y ofrecerá, entre otras propuestas, un taller de instrumentos africanos y cuentacuentos; Teen Yard arrancará con parkour, urban basket y fútbol 3x3; Jamkunda activará su Ataya Social Café y las clases diarias de baile afromoderno; Pachamama ofrecerá una sesión de Synchronicity con Laia Molina; y Rototom Circus abrirá con un espectáculo de malabares de Pendrafoc.

Rototom arranca desde el día cero con una Welcome Party que ya mete a Benicàssim en el festival / Toni Losas

También comenzará este lunes el Foro Social, uno de los espacios que diferencian al Rototom de otros grandes festivales musicales. Su primera sesión, a las 18.00 horas en el Teatre Municipal de Benicàssim y con entrada libre, abordará la relación entre cultura, música y bienestar con el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone y la psicóloga comunitaria Betty Roca Hubbauer.

Una semana con Major Lazer, Shenseea y mucho más

Será solo el comienzo de seis jornadas en las que la programación volverá a saltar continuamente entre generaciones y estilos.

Por los escenarios de esta edición pasarán Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje, Greentea Peng, Kybba, Lia Kali, Eskorzo o G-5, además de las figuras del reggae y la música jamaicana que protagonizan esta primera jornada.

Fuera de los escenarios, el festival mantendrá espacios como Magicomundo y Teen Yard para niños y adolescentes, la cultura africana de Jamkunda, las actividades de bienestar y sostenibilidad de Pachamama, los espectáculos diarios de circo y una oferta gastronómica que vuelve a recorrer sabores de distintos puntos del planeta, con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

El Foro Social contará además durante la semana con voces como la activista ecofeminista india Vandana Shiva y el joven colombiano Francisco Vera, dentro de cuatro sesiones que abordarán cuestiones como la emergencia climática o el acceso a la vivienda.

Treinta y un años después de su nacimiento, el Rototom vuelve así a ocupar Benicàssim durante una semana.