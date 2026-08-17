Cinco años sin plástico: Rototom evita ya 3,2 millones de botellas
La alianza con Tuawa ha permitido reducir cerca de 300 toneladas de CO₂ y ahorrar más de seis millones de litros de agua, mientras 54 fuentes abastecen esta edición a más de 25.000 personas al día
Cinco años de alianza entre Rototom Sunsplash y Tuawa by Global Omnium han permitido evitar cerca de 3,2 millones de botellas de plástico, una cifra que el festival ha puesto este lunes sobre la mesa coincidiendo con la presentación de la campaña ‘La gota que da vida al bosque’, uno de los ejes de su estrategia medioambiental.
El balance acumulado equivale a cerca de 300 toneladas de CO₂ evitadas, según los datos facilitados por la organización, un impacto comparable a la absorción anual de más de 13.500 árboles o a unas 27 hectáreas de bosque mediterráneo. A ello se suma un ahorro superior a seis millones de litros de agua asociados a la fabricación de envases.
La medida se apoya en una red de fuentes que permite a los asistentes rellenar agua dentro del propio festival. En la edición de 2026 se han instalado 54 puntos entre el recinto y la zona de acampada, destinados a dar servicio a las más de 25.000 personas que pasan diariamente por Rototom. Solo este año está previsto evitar más de 750.000 botellas de plástico.
Valores compartidos
La iniciativa fue presentada este lunes en la Reggae University coincidiendo con el quinto aniversario de la colaboración entre ambas entidades. El CEO de Global Omnium, Dionisio García, destacó que la alianza nació de unos valores compartidos y expresó su voluntad de darle continuidad.
Por su parte, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, felicitó a las dos entidades «por hacer más verde la localidad gracias a este tipo de alianzas» y señaló que la apuesta medioambiental del festival «nos llena de orgullo».
También participaron el director general de Calidad y Medio Ambiente, Jorge Blanco; el director general de Turismo, Israel Martínez; el vicepresidente segundo y diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez; y el responsable del Área de Sostenibilidad de Rototom, Fiachra McDonagh.
Blanco y Martínez incidieron en la importancia de trasladar la educación ambiental «no solo con palabras, sino con hechos», mientras Andrés Martínez defendió que «el turismo, los festivales y la sostenibilidad son más que compatibles».
Con más de un millón de asistentes acumulados durante las últimas cinco ediciones, Rototom busca que medidas como esta tengan también un efecto fuera del recinto. El objetivo no pasa únicamente por reducir residuos durante una semana, sino por convertir hábitos como la reutilización y la recarga de agua en parte de la propia experiencia del festival.
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