Muere Juan Tamariz a los 83 años, el mago madrileño que revolucionó la cartomagia

Juan Tamariz ha fallecido este martes, 18 de agosto, a los 83 años. La noticia la ha comunicado en redes sociales su hija, la también ilusionista Ana Tamariz. "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha escrito. En el mismo mensaje ha agradecido "todo el amor" que recibió de él y "todo el amor a la Magia que nos regaló". "Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", añadió.

Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón nació en Madrid el 18 de octubre de 1942. Su contacto con la magia comenzó durante la infancia. Él mismo contó que, con cuatro o cinco años, sus padres lo llevaron a un teatro a ver la actuación de un mago y que poco después empezó a ensayar sus propios juegos. A los seis años ya practicaba ante sus amigos de Pintor Rosales. Una caja de magia recibida como regalo terminó de alimentar aquella afición, que pronto trasladó también a reuniones familiares y celebraciones.

Antes de dedicarse profesionalmente al ilusionismo, su formación recorrió otros caminos. Estudió Ciencias Físicas, aunque no concluyó la carrera, y más tarde ingresó en la Escuela Oficial de Cine. Allí profundizó en su interés por la dirección y llegó a realizar dos cortometrajes: Muerte S. A. (1967) y El espíritu (1969). Finalmente, fue la magia la que se convirtió en el centro de su actividad.

El interés por la narración y la puesta en escena permaneció en su trabajo posterior. Para Tamariz, la eficacia de un juego no dependía únicamente de la técnica. También intervenían el ritmo, los gestos, la presentación, la atención del público y la forma en la que el espectador interpretaba lo que estaba viendo. Esos elementos acabarían ocupando buena parte de sus investigaciones y publicaciones.

La Escuela Mágica de Madrid

A comienzos de los años setenta participó, junto a Arturo de Ascanio, Juan Antón, Camilo Vázquez y José Puchol, entre otros, en la creación de la Escuela Mágica de Madrid. Más que una escuela en el sentido académico, funcionó como un núcleo de estudio e intercambio en el que sus integrantes analizaban técnicas, discutían métodos y profundizaban en los mecanismos que intervienen en un efecto de ilusionismo.

En torno a ese grupo se consolidó una tradición española de cartomagia que concedía especial importancia a la naturalidad de los movimientos, la construcción del juego y la psicología del espectador. Tamariz participó activamente en ese proceso, tanto desde la práctica como mediante la reflexión teórica.

El reconocimiento internacional llegó pronto. En 1973, durante el Campeonato Mundial de Magia celebrado en París por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM), obtuvo el primer premio de Cartomagia. A partir de entonces desarrolló una intensa actividad fuera de España, con actuaciones, conferencias y presencia habitual en congresos profesionales.

Una obra dedicada a pensar la magia

Muchas de esas investigaciones quedaron recogidas en sus libros. En La vía mágica, publicado en 1987, desarrolló una teoría basada en la eliminación progresiva de las posibles explicaciones de un juego. El objetivo era construir el efecto de manera que las soluciones imaginadas por el espectador fueran descartándose hasta dejar la experiencia de un hecho aparentemente imposible.

Tamariz resumió en alguna ocasión esa manera de entender su oficio con una frase: "La magia no es engañar, es ilusionar". Para él, el procedimiento técnico formaba parte del juego, pero el efecto dependía también de cómo lo experimentaba el espectador.

Otra de sus obras más conocidas, Los cinco puntos mágicos, se centra en la utilización del cuerpo durante la presentación. La mirada, la voz, las manos, los pies y la posición corporal forman parte del análisis. Su bibliografía incluye además títulos como Monedas, monedas y... monedas, Magia en el bar, Magicolor, Sonata, Secretos de magia potagia y Por arte de verbimagia.

La cartomagia mnemónica constituyó otra de sus áreas de especialización. Tamariz estudió las posibilidades de trabajar con una baraja cuyo orden ha sido previamente memorizado, una técnica sobre la que desarrolló métodos y rutinas que quedaron recogidos, entre otras publicaciones, en Sinfonía en mnemónica mayor.

Su presencia ante el público ofrecía un registro diferente al lenguaje de sus escritos. Frente a la figura clásica del prestidigitador solemne, Tamariz utilizó el humor, la conversación y una relación directa con los espectadores. El sombrero, el pelo alborotado, el violín imaginario y su característico "chán-tatachán" terminaron formando parte de una imagen reconocible para varias generaciones.

Bajo esa apariencia espontánea había una preparación detallada. El propio ilusionista explicó en distintas entrevistas que algunos juegos de apenas unos minutos podían requerir años de trabajo. No se trataba solo de resolver el procedimiento técnico: también había que ajustar movimientos, tiempos, palabras y posibles respuestas del público.

Su popularidad creció especialmente gracias a sus numerosas apariciones televisivas, aunque mantuvo de forma paralela una intensa relación con el ámbito profesional. Libros, seminarios, conferencias y congresos ocuparon una parte constante de una carrera que combinó la divulgación con el trabajo dirigido a otros ilusionistas.

El reconocimiento de Madrid

En 2011, el Gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ocho años después, en 2019, el Ayuntamiento le otorgó la Medalla de Oro de Madrid.

La capital aparece así en distintas etapas de su biografía. Allí nació, descubrió la magia durante su infancia, desarrolló sus primeros juegos y participó posteriormente en la creación de la Escuela Mágica de Madrid. Décadas después, la ciudad reconoció institucionalmente su trayectoria.

En el mensaje con el que ha anunciado su fallecimiento, Ana Tamariz ha agradecido asimismo a "todos los magos, amigos y familiares" que acompañaron a su padre "a lo largo de toda su vida, hasta el último día". También ha mencionado al personal de la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja y a los servicios de ambulancias que lo atendieron.

Juan Tamariz deja una extensa producción de juegos, técnicas, libros y estudios sobre ilusionismo, especialmente vinculados a la cartomagia, la psicología del espectador y el análisis de los recursos que intervienen en la construcción de un efecto mágico.

Ana Tamariz, que dirige una Gran Escuela de Magia en Madrid, en donde difunde las enseñanzas de su padre, añade que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", y da las gracias a todos los magos, amigos y familiares que le han acompañado a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!", añade.

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También muestra su agradecimiento a la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja "y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme".

Fuente: El Periódico de España