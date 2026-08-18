El Rototom toma velocidad y abre su abanico de sonidos y culturas

El Rototom Sunsplash toma velocidad y empieza a enseñar con mayor claridad el amplio abanico de sonidos, culturas y experiencias que conviven estos días en Benicàssim. La segunda jornada oficial ha vuelto a arrancar varias horas antes de los principales conciertos, con encuentros, actividades culturales y propuestas repartidas por el recinto que fueron dando paso progresivamente a la programación nocturna.

Uno de los momentos destacados de la tarde ha llegado en Reggae University, donde Alpha Blondy ha cambiado el gran escenario por un formato mucho más cercano. El artista marfileño ha participado en The Cocody Rasta, un encuentro con el público dedicado a profundizar en su trayectoria, su identidad y el contexto cultural de una de las grandes voces africanas del reggae.

La actividad ha ido extendiéndose también por otros puntos del recinto. Pachamama ha conectado el festival con el territorio a través de una cata de productos locales, mientras las artes escénicas han vuelto a tener su propio espacio en Rototom Circus, que ha programado el espectáculo Ave de Fuego, de la compañía Baraka Circ.

La música ha ganado protagonismo con la llegada de la noche. Queen Omega & The Royal Souls abrió el Sun Stage, mientras el francés Biga*Ranx tenía fijado el inicio de su actuación a las 22.50 horas. El principal reclamo de la madrugada quedaba. Major Lazer Soundsystem tenía previsto subir al escenario a la 1.00 horas.

Un miércoles todavía más mestizo

El festival volverá a ampliar registros este miércoles 19, con una tercera jornada en la que la música convivirá de nuevo desde la tarde con cultura, memoria, participación y artes escénicas.

Uno de los nombres de mayor tirón para el público español será G-5, la formación que reúne a Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego ‘Ratón’ y Tomasito. Su propuesta mezcla rumba, flamenco, rock y música callejera y representa bien el carácter mestizo que marcará buena parte de la jornada. También estará Dub Inc, uno de los referentes europeos del reggae contemporáneo.

Pero el miércoles volverá a tener recorrido fuera de los grandes conciertos. Reggae University dedicará uno de sus encuentros a recordar a Lee ‘Scratch’ Perry, una figura fundamental en la historia de la música jamaicana. Su hijo, Omar Perry, participará en la sesión Remembering Lee ‘Scratch’ Perry y trasladará después ese homenaje también al escenario acompañado por Easy Riddim Maker.

A ello se sumará la actividad habitual de los distintos espacios que van cobrando vida desde la tarde, con Rototom Circus, Pachamama, Jamkunda y las áreas culturales y participativas como complemento a los escenarios. La organización dibuja así para el miércoles otra jornada que invita a recorrer el recinto y cambiar continuamente de ambiente, desde los encuentros culturales hasta las artes escénicas y la música.

La tercera jornada reforzará además esa mezcla de procedencias y estilos que empieza a marcar esta edición: de las raíces jamaicanas al mestizaje español y europeo, pasando por propuestas vinculadas a la cultura africana y por espacios que recuperan la memoria y la historia del propio reggae.

Con dos jornadas oficiales ya en marcha, Rototom afronta así un miércoles en el que volverá a funcionar como varios festivales dentro de uno solo: música, cultura, encuentros y espectáculos que se suceden desde la tarde y transforman el recinto a medida que avanza el día.