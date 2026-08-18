La vivienda abre la brecha entre «dos Españas»: la que hereda seguridad y la que vive en la incertidumbre

La crisis de la vivienda ya no consiste únicamente en poder o no pagar un alquiler. Condiciona cuándo marcharse de casa de los padres, dónde vivir, cuánto tiempo permanecer en un mismo barrio, la capacidad de ahorrar e incluso las relaciones personales y la salud mental. El Foro Social del Rototom Sunsplash ha puesto este martes en Benicàssim el foco sobre una de las mayores preocupaciones sociales del momento con una conclusión especialmente gráfica: España corre el riesgo de caminar hacia «dos Españas», la de quienes heredan vivienda y seguridad y la de quienes quedan atrapados durante años entre alquileres, mudanzas e incertidumbre.

El debate ‘El lugar donde vivir: la vivienda como derecho’, celebrado en el Teatre Municipal, ha reunido a María Prado, responsable de la campaña de vivienda de Greenpeace; Isabel Vergara, directora de Comunicación de Oxfam Intermón; y Elga Molina, directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, bajo la moderación del periodista y activista Moha Gerehou.

Buena parte de la conversación ha aterrizado las grandes cifras de la crisis en sus consecuencias cotidianas. Vergara ha puesto especialmente el foco en los jóvenes, uno de los colectivos que más dificultades encuentran para emanciparse. Y lograr marcharse de casa, ha advertido, no termina necesariamente con el problema: pisos compartidos con desconocidos, cambios frecuentes de domicilio, alejamiento de familiares y amigos y buena parte del salario absorbido por la vivienda acaban generando estrés, angustia, soledad y desarraigo.

La representante de Oxfam ha dejado una de las reflexiones más contundentes de la tarde al advertir de una creciente brecha entre quienes cuentan con patrimonio familiar y quienes dependen exclusivamente de sus ingresos. Según ha expuesto, un 60% de los inquilinos cree que nunca podrá llegar a tener una vivienda en propiedad, lo que puede dibujar «dos Españas»: una que hereda propiedad, estabilidad y capacidad para proyectar su futuro y otra que no puede ahorrar ni construir un proyecto vital con seguridad.

Viviendas vacías y un parque envejecido

El debate ha cuestionado también que la solución pase únicamente por construir más. María Prado, de Greenpeace, ha puesto sobre la mesa la existencia de 3,4 millones de viviendas vacías y ha defendido que la crisis no puede explicarse solo como un problema de oferta y demanda.

Greenpeace ha reclamado situar la rehabilitación en el centro de las políticas públicas. Prado ha recordado que alrededor de la mitad del parque residencial español es anterior a 1980 y ha defendido que mejorar aislamiento, eficiencia energética y habitabilidad no solo permitiría vivir mejor, sino convertir las casas en verdaderos refugios frente al calor y otros efectos del cambio climático.

Elga Molina ha defendido por su parte que el mercado no se regula por sí solo y ha apostado por ampliar el parque de vivienda protegida, mantener de forma permanente esa calificación, movilizar pisos vacíos mediante incentivos y reforzar las ayudas a la rehabilitación. También ha reclamado contratos que aporten mayor estabilidad a los inquilinos frente a un modelo que dificulta construir proyectos de vida a largo plazo.

Un pacto social por la vivienda

La parte final del encuentro ha dejado otra de las ideas centrales: las políticas de vivienda necesitan continuidad. Molina ha reclamado un gran pacto social que implique a partidos, administraciones, entidades y sector privado para evitar que las medidas cambien completamente con cada Gobierno.

El Foro Social del Rototom puso el foco este martes en la crisis de la vivienda, con representantes de Greenpeace, Oxfam Intermón y del Gobierno de Navarra y la moderación del periodista Moha Gerehou. / danielespinosaphotography

La responsable navarra ha puesto como ejemplo la necesidad de cerrar vías utilizadas para esquivar las limitaciones del alquiler y ha recordado situaciones que muestran hasta dónde ha llegado la crisis: familias que ya ni siquiera pueden asumir una vivienda completa y terminan compartiendo habitaciones.

El debate ha dejado así una conclusión que ha atravesado prácticamente todas las intervenciones: la vivienda ha dejado de ser solo una cuestión inmobiliaria para convertirse en un problema que condiciona la emancipación, la salud, el arraigo y la posibilidad misma de construir un futuro.

Cambio climático y geopolítica, próximas citas

El Foro Social continuará este miércoles 19 de agosto a las 17.00 horas con ‘Defendiendo la Pachamama: un reto global y colectivo’, centrado en emergencia climática, justicia social y derechos humanos, con Vandana Shiva, en formato online, y el joven activista colombiano Francisco Vera.

El ciclo concluirá el jueves 20 a las 18.00 horas con ‘La ley del más fuerte: imperios, guerras y resistencias’, dedicado a geopolítica, conflictos y defensa de la paz, con la periodista y activista francesa Rokhaya Diallo y Juan Bordera, periodista, diputado en Les Corts Valencianes y representante de la Global Sumud Flotilla.