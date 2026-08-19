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Muchachito, Kiko Veneno y El Canijo ponen acento español al Rototom más mestizo

El festival rebasa este jueves su ecuador con una programación que va del yoga en la playa a los talleres sobre antirracismo, naturaleza y geopolítica, con Shenseea como gran reclamo de la madrugada

Las mejores imágenes del día en el Rototom Sunsplash de Benicàssim

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Eva Bellido

Benicàssim

El Rototom Sunsplash ha alcanzado este miércoles su tercer día oficial cambiando nuevamente de registro. Después de unas primeras jornadas más ligadas a las raíces jamaicanas y a los sonidos contemporáneos del género, el festival ha abierto la puerta de par en par al mestizaje con una noche de marcado acento español y una de las reuniones más reconocibles de esta edición: Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego Ratón y Tomasito juntos bajo el proyecto G-5.

La actuación ha puesto música a una jornada que, sin embargo, había empezado mucho antes y lejos de limitarse a los escenarios. El miércoles ha vuelto a mostrar ese Rototom en el que cada zona parece funcionar con personalidad propia y permite pasar de una actividad a otra casi sin relación aparente: de la cultura africana al bienestar, de los encuentros con artistas a la reflexión ambiental o de los sonidos jamaicanos a la rumba y el flamenco.

En la Reggae University, por ejemplo, la memoria musical ha tomado protagonismo alrededor de Lee Scratch Perry. Su hijo Omar Perry ha participado en un encuentro dedicado a recordar a una de las figuras decisivas de la música jamaicana y su legado ha tenido también continuidad artística durante la jornada.

Jamkunda ha vuelto a ejercer como una ventana a las culturas africanas y su diáspora, combinando conversación, música y baile en un espacio concebido precisamente para el intercambio. Pachamama ha ofrecido la cara más pausada del recinto, ligada al bienestar, la naturaleza y la sostenibilidad, en contraste con el ritmo creciente que han tomado los escenarios a medida que ha avanzado la tarde.

Esa sucesión de ambientes ayuda a explicar una de las particularidades del festival: no existe una única manera de vivir el Rototom. Hay quien entra directamente por los conciertos y quien pasa horas recorriendo sus espacios culturales, participando en talleres, sentándose en una charla o simplemente dejándose llevar de una zona a otra antes de que llegue la noche.

El jueves, del Mediterráneo al recinto

El Rototom rebasará este jueves el ecuador de su 31ª edición y volverá a extender su programación mucho más allá de la noche.

La jornada puede comenzar incluso fuera del recinto, con yoga a las 10.00 horas en SunBeach, junto al Mediterráneo, mientras a las 17.00 horas el mismo espacio de la playa del Gurugú propondrá una clase de dancehall.

Ya dentro del festival, una de las propuestas más sociales llegará a Teen Yard a las 18.00 horas, donde AfroDiccionario invitará a revisar expresiones cotidianas para detectar microrracismos y estereotipos. En Jamkunda, la cocina servirá como punto de partida para hablar de identidad, migración, memoria y comunidad, alrededor de una misma mesa y del ritual compartido del té.

Pachamama seguirá mirando al entorno con un taller de plantas silvestres comestibles a las 20.00 horas, mientras el Foro Social cerrará su edición a las 18.00 horas en el Teatre Municipal con un debate sobre geopolítica, guerras, resistencias y derechos humanos.

La música irá ganando terreno después. Entre las citas anteriores al cierre figura Pure Negga a las 22.35 horas, mientras el principal nombre internacional de la jornada llegará ya de madrugada: Shenseea, una de las figuras de mayor proyección del dancehall actual, tiene prevista su actuación a la 1.15 horas.

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Rototom entra así en su segunda mitad reforzando una fórmula que estos primeros días ha ido quedando cada vez más clara: los conciertos marcan las noches, pero buena parte de la personalidad del festival se construye durante todas las horas anteriores y en los muchos espacios que existen alrededor de ellos.

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