La plaza Mayor de Arañuel se transforma este sábado en el escenario de ‘Olea’

Arañuel se prepara para acoger este sábado, 22 de agosto, a partir de las 22 horas, la representación de ‘Olea’, una de las propuestas de la compañía Visitants que llega a la localidad castellonense dentro de la programación de Diputació a Escena.

La actuación se desarrollará en la plaza Mayor de Arañuel, a partir de las 22.00 horas, un espacio que se convertirá por una noche en escenario para una propuesta que pone en primer plano la relación entre el territorio, sus paisajes y las tradiciones que forman parte de la identidad de nuestros pueblos.

La llegada de ‘Olea’ a Arañuel se enmarca en la voluntad de Visitants de acercar las artes escénicas a diferentes municipios de la provincia y de reivindicar el espacio público como lugar de encuentro entre la creación contemporánea y la ciudadanía.

En este sentido, la programación de Diputació a Escena permite que espectáculos de estas características puedan salir de los circuitos convencionales y encontrarse directamente con el público en plazas y calles de localidades de toda la provincia.

Para el director artístico de Visitants, Tomàs Ibáñez, llevar ‘Olea’ a Arañuel supone precisamente profundizar en esa relación entre espectáculo y territorio.

“‘Olea’ nace de una mirada hacia el paisaje y hacia todo aquello que un árbol como el olivo representa para nuestras comunidades, en el sentido de que, más allá de ser un mero elemento del paisaje, forma parte de nuestra memoria, de nuestra cultura y de nuestra manera de entender el territorio”, ha explicado Ibáñez.

Al respecto, el director artístico de Visitants ha destacado además la importancia de que la propuesta pueda presentarse en un espacio como la plaza Mayor de Arañuel.

“Para nosotros es muy importante que ‘Olea’ pueda suceder en una plaza, en el corazón de un municipio. El espacio público tiene una capacidad extraordinaria para generar encuentros y para hacer que el espectáculo forme parte de la vida cotidiana de la gente. No queremos que el público simplemente venga a ver una función, sino que la plaza se transforme y que todos podamos compartir ese espacio desde otra perspectiva”, ha señalado.

Uno de los elementos más destacados de ‘Olea’ es la estructura de la olivera que forma parte del espectáculo, construida por el taller artesanal de Deferro, en Betxí. Esta pieza constituye uno de los componentes visuales y escenográficos fundamentales de la propuesta y supone también un ejemplo de la colaboración entre la creación artística y el tejido profesional de la provincia de Castellón.

Y es que la olivera escénica no es únicamente un elemento de la escenografía, sino una imagen que concentra buena parte del significado de ‘Olea’ y que permite trasladar al espacio urbano una presencia reconocible y profundamente vinculada al paisaje mediterráneo.

La actuación de ‘Olea’ en Arañuel responde a una de las líneas de trabajo que Visitants ha desarrollado a lo largo de su trayectoria: la creación de propuestas pensadas para encontrarse con el público en espacios no convencionales.

Plazas, calles y otros lugares de uso cotidiano se convierten así en escenarios capaces de generar una experiencia diferente y de acercar la creación contemporánea a públicos diversos.