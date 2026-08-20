Pure Negga desata un show colectivo de 15 artistas junto a Morodo en Rototom

Morodo, Pure Negga y una quincena de artistas han convertido este jueves el Sun Stage en una de las actuaciones más imprevisibles y corales de esta edición del Rototom. No ha sido un concierto al uso, sino un espectáculo concebido expresamente para Benicàssim en el que reggae, rap, dancehall y música urbana han ido encadenándose sin apenas respiro, con invitados entrando y saliendo del escenario y una banda diseñada para sostener el pulso de principio a fin.

El Pure Negga Cypher Experience ha arrancado a las 22.35 horas con Pure Negga como conductor y Morodo como uno de sus principales reclamos, junto a nombres como Legendario, Yaniss Odua, FNX, Chusterfield, King Magneto, Rick Rocket, King Reyes, Mistah Godeh, Cookah P, Kano Sunsay o Adriana Rogan. A ellos se ha sumado una banda con el bajista Pepe Bao y las guitarras de Diego Ratón, Tiano y El Amir, este último también al laúd árabe.

Eva Bellido

La fórmula ha permitido trasladar al escenario principal el espíritu de una sesión colectiva, enlazando artistas y estilos en lugar de plantear una sucesión convencional de conciertos. Una apuesta especialmente significativa para la escena estatal, con Morodo como uno de los nombres que más ha contribuido a popularizar el reggae en castellano durante las últimas décadas y que ya ha pasado por anteriores ediciones del Rototom.

Antes, Israel Vibration & The Roots Radics han llevado al mismo escenario el peso de la tradición jamaicana, creando un marcado contraste entre generaciones: de una formación histórica del roots reggae al lenguaje más híbrido y urbano del espectáculo encabezado por Pure Negga.

Una tarde bajo la amenaza de la tormenta

La cuarta jornada ha estado marcada también por la alerta amarilla por lluvia, tormentas, viento y altas temperaturas. A primera hora de la tarde han comenzado a escucharse truenos sobre Benicàssim y llegó la lluvia, introduciendo incertidumbre en un día que ha ido recuperando después el pulso de su programación.

Mucho antes de los grandes conciertos, el certamen ha extendido su programación por otros escenarios y espacios. Dentro del recinto, Teen Yard ha puesto el foco en los microrracismos presentes en el lenguaje cotidiano, mientras Jamkunda ha utilizado la cocina y la mesa compartida para hablar de memoria, migración e identidad y Pachamama ha acercado al público al conocimiento de las plantas silvestres comestibles.

El foro social ha cerrado también este jueves sus cuatro jornadas en el Teatre Municipal de Benicàssim con un último debate dedicado a las guerras, la geopolítica, las resistencias y los derechos humanos.

La madrugada todavía reservaba uno de los principales nombres internacionales del cartel. La jamaicana Shenseea tenía prevista su actuación a la 1.15 horas, ya después del cierre de esta edición del periódico.

El viernes entra en la recta final

Rototom afrontará este viernes 21 su penúltima jornada recuperando con fuerza las raíces jamaicanas. Twinkle Brothers abrirá el Sun Stage a las 21.05 horas, antes de Bushman, previsto a las 22.50 horas, mientras Protoje, una de las figuras internacionales de la renovación contemporánea del reggae, tomará el escenario a la 1.00 horas.

Fuera de los grandes conciertos habrá también espacio para el talento emergente. Teen Yard estrenará las semifinales internacionales de Batalla de Promesas, que reúne a jóvenes artistas amateurs de diferentes países ante un jurado profesional y el público del festival. La gran final se celebrará el sábado.

La vertiente social seguirá igualmente presente. Los 10 euros de aportación simbólica de los abonos inclusivos para menores de 13 años, mayores de 65 y personas con discapacidad se destinarán íntegramente este año a proyectos de Fundación Ateneu Castelló, Payasospital, UNRWA España y Stand Up For Jamaica.