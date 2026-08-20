El verano en el que Antonete independizó media España

Bien podría haber aprendido algo Carles Puigdemont de cómo lograr la secesión de un Estado antes de proclamar, durante ochos segundos, la independencia de Cataluña el 10 de octubre de 2017. Sin ánimo de ofender al líder de Junts exiliado en Waterloo, hay que ver lo lejos que se quedó de lo conseguido por el labrador, político y revolucionario Antonete Gálvez (Murcia, 29 de junio de 1819) el verano de hace 153 años con el Cantón Murciano. Durante seis meses, la actual ciudad de Cartagena caminó sola durante la I República.

Antes de convertirse en un personaje clave de la rebelión cantonal, este murciano nacido en la pedanía de Torreagüera ya había tenido que exiliarse. Su fuerte oposición a las quintas, campañas militares obligatorias que afectaba especialmente a las clases humildes, le llevó a entrar en política, siendo elegido concejal, y a participar en la Revolución Gloriosa de 1868 para mandar a paseo a Isabel II. Aquella insurrección fue exitosa, pero acabó con un Gobierno promonárquico. Sin república, lideró en octubre de 1869 un alzamiento armado que no le salió bien, por lo que tuvo que huir a Orán (Argelia) para evitar ser ejecutado en el garrote vil.

Allí se ganó la vida con el contrabando de tabaco, hasta que regresó en 1870 gracias a una amnistía. Contó el periódico local La Paz de Murcia que más de 3.000 personas fueron a visitarlo aquel mismo día a su casa. El mito comenzaba a construirse.

Terco como una mula, dos años después volvió a las armas para protestar contra una quinta que tenía como objetivo mantener las posesiones coloniales. De nuevo perdieron los revolucionarios y Antonete, literalmente, se tiró al monte, en donde vivió en la clandestinidad hasta que Amadeo I abdicó y se proclamó la I República en febrero de 1873. El nuevo Gobierno concedió una amnistía a los implicados en pronunciamientos republicanos anteriores, por lo que el considerado ya un héroe por el pueblo volvió a casa.

A los republicanos más intransigentes se les acabó la paciencia en cinco meses, ya que querían instaurar la república federal de inmediato sin esperar a las Cortes Constituyentes. De esta manera, fue proclamado el Cantón Murciano en Cartagena el 12 de julio de 1873, al que se uniría Antonete tras hacer lo mismo en Murcia el día 14. Además, con ese piquito de oro se ganó a la marinería y consiguió que varias capitales de provincia y otras poblaciones le siguieran y se constituyeran en cantón. En cuestión de días, proclamaron su autonomía absoluta Valencia, Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Alicante, Salamanca o Ávila. Hasta 17. Incluso Jumilla se constituyó como nación independiente de Murcia con serias amenazas: "Si esta se atreve a traspasar nuestras fronteras, Jumilla no dejará en Murcia piedra sobre piedra".

Imaginen ser ministro de Política Territorial en ese tiempo. El delirio no duró mucho y en agosto de 1873 solo aguantaba el Cantón Murciano, reducido a la amurallada Cartagena. Resistió un asedio nunca visto hasta enero de 1874. Los bombardeos dejaron la ciudad hecha un cristo y Antonete se largó a Orán huyendo en la fragata blindada Numancia, que fue perseguida por buques gubernamentales que, por suerte para nuestro pirata, no lograron alcanzarla.

Bombardeo de las murallas de Cartagena. / .

Entonces no había un TJUE que tuviera que avalar las amnistías, así que el Gobierno de Cánovas volvió a concederle una —la tercera— al murciano, que regresó convertido en leyenda.

Años después, siendo de nuevo concejal, un capitán general le preguntó a Antonete si ya no pensaba en nuevas sublevaciones. "Ahora no pienso en ello. Después... ¡Qué sé yo!", contestó. No mentía. En 1886, cuando estaban preparando otra sublevación republicana en Cartagena y fueron a buscarlo porque nadie quería ponerse al frente sin él, el historiador Manuel Rolandi recoge que respondió: "Si todo depende de mí, yo estoy siempre dispuesto". Acabáramos.

Este revolucionario eterno murió el 28 de diciembre de 1898. La Iglesia prohibió su entierro en suelo santo, una decisión con la que él hubiera estado de acuerdo, aunque cincuenta años más tarde fue trasladado al cementerio de su pueblo.

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Antes del otoño caliente en Cataluña de 2017, hubo un tórrido verano en la Región de Murcia en 1873. Antonete Gálvez tendría mucho que enseñar a insurrectos y pregoneros de la España plurinacional.

Fuente: La Opinión de Murcia