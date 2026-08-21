Riply y Pernales, la banda de punk para niños, lanza su primer disco

Voz aguda, frases cortas, diminutivos, palabras sencillas y sonidos que se alargan más de la cuenta. Seguro que reconocen esa forma de hablar. Todos la hemos escuchado alguna vez y, posiblemente, también la hemos utilizado al dirigirnos a un niño. Lo que quizá no todos sepan es que tiene un nombre: maternés.

La lógica que hay detrás parece sencilla. Adaptamos el lenguaje porque creemos que así los más pequeños podrán entendernos y aprender con mayor facilidad. Sin embargo, numerosos estudios lingüísticos cuestionan que sea necesario simplificar tanto el discurso. En realidad, lo único que importa es que los niños crezcan rodeados de palabras y conversaciones.

Porque nuestra forma de hablarles también dice mucho de cómo los miramos. A menudo cambiamos el tono, las palabras e incluso las frases porque damos por hecho que un niño no va a entendernos si le hablamos como a cualquier otra persona. ¿Y si pudiera hacerlo? Riply y Pernales parten precisamente de esa pregunta. La banda punk aragonesa acaba de publicar su primer disco, 'Mi Loco RockanRoll en Familia', con una premisa que atraviesa todo el proyecto: "no tratarles como si fueran incapaces de entender el mundo que les rodea".

Detrás de Riply y Pernales están dos caras conocidas del punk rock aragonés: Daniel Sancet, que da vida a Pernales, e Isabel Marco, que se mete en la piel de Riply. Su historia comenzó casi por casualidad en 2022, cuando el colegio de su hijo les propuso preparar un cuentacuentos. Los dos tenían tiempo entonces para embarcarse en la aventura y, en cuanto empezaron a darle vueltas, comprobaron que las ideas salían con mucha facilidad.

Lo que en un primer momento empezó como un cuentacuentos fue creciendo poco a poco con espectáculos como 'Las locas aventuras', 'Juegolimpiadas' o 'Cuentos Supervitaminados', hasta dar lugar, cuatro años después, a 'Mi Loco RockanRoll en Familia', su primer disco, que vio la luz el pasado 6 de agosto.

También canta su hijo de seis años

El proyecto es, además, cosa de familia. Su hijo Dani, de tan solo seis años, también tiene su propio lugar en Riply y Pernales. Todo comenzó durante las representaciones de 'Las locas aventuras', cuando el pequeño le preguntó a su madre si podía escribirle un papel para salir con ellos a escena. Desde entonces, no solo se ha hecho un hueco sobre el escenario, sino también en el proceso creativo.

En la composición del disco, cuenta Sancet a este diario, "ha tenido un papel fundamental". Muchas de las canciones han comenzado como un juego en casa y Dani se ha convertido, sin pretenderlo, en una especie de primer filtro: "Los estribillos nacen muchas veces jugando. Si vemos que unos días después Dani sigue acordándose de la melodía, significa que es fácil de reconocer y la mantenemos. Le escuchamos mucho, nos interesa su opinión".

Que Dani tenga voz dentro del álbum no es casual, sino que encaja a la perfección con la defensa de la infancia que Sancet y Marco han querido llevar a sus personajes y canciones: "Definimos nuestra música como 'canción protesta infantil'. Pensamos que los niños sí tienen pensamiento crítico sobre el mundo que les rodea y muchas veces somos los propios adultos quienes se lo negamos. Gran parte de la sociedad les habla con una condescendencia que roza el mal gusto, cuando ellos saben perfectamente distinguir el bien y el mal".

Esa idea recorre las diez canciones del disco, en las que Riply y Pernales se sirven del humor para hablar de asuntos que afectan a pequeños y mayores: el acoso escolar, la comida basura, la ecología o la importancia de los abuelos. Temas para toda la familia que, en el fondo, tampoco se alejan demasiado de los que siempre han formado parte del punk: "Tanto el punk como nosotros hablamos de cosas que no nos gustan y queremos cambiar".

Aunque la mayoría de las canciones fueron surgiendo sobre la marcha, hubo algunas que tuvieron claras desde el principio: "Tanto 'Mis abuelos' como 'El arbolón' hablan de dos temas que sabíamos que queríamos contar. La primera, que además fue la última que hicimos, pone el foco en la labor de los abuelos y las abuelas. En nuestro caso, no podríamos habernos dedicado a esto sin su ayuda. La segunda habla de un árbol centenario que talaron en nuestro pueblo. Fue algo que le dolió mucho a nuestro hijo y queríamos inmortalizarlo".

Hablar de asuntos tan ligados a la infancia conlleva, no obstante, un riesgo: caer en la moraleja. Tanto Sancet como Marco han intentado huir de ella en cada canción. "No me gusta dogmatizar porque no tengo la verdad de casi nada, y es algo que me ha preocupado toda la vida. Por eso intenté que las letras naciesen siempre de lo particular, de situaciones concretas en las que otros pudieran sentirse identificados, pero nunca interpelados", señala el zaragozano.

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Durante este verano, 'Mi Loco RockanRoll en Familia' ya ha pasado por localidades como Gurrea de Gállego (Zaragoza), Calabrez (Asturias), Marcilla (Navarra) u Oliete (Teruel), dentro de una gira que continuará hasta 2027. La siguiente parada llegará el 20 de agosto en Sos del Rey Católico. Y después, el camino seguirá abierto, con un único propósito: "Seguir creciendo juntos, sin saber muy bien hacia dónde".