Ocho municipios reciben los encierros infantiles de la Diputación de Castellón
La iniciativa, organizada junto a la Federación de Peñas de Bous al Carrer, busca fomentar el relevo generacional en las tradiciones taurinas
La Diputación de Castellón, en colaboración con la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, ha impulsado los encierros infantiles en ocho municipios de la provincia con el objetivo de acercar la cultura taurina a los más pequeños y favorecer el relevo generacional.
Se trata de una actividad lúdica, cultural y educativa que permite a niños y niñas conocer "una de las tradiciones más representativas de nuestra provincia a través del juego, la convivencia y el respeto", ha señalado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.
Clausell ha destacado además la implicación de la Federación de Peñas de Bous al Carrer en la organización de la iniciativa y su labor para mantener vivas las tradiciones taurinas y acercarlas a las nuevas generaciones.
"Castellón es una de las provincias donde más arraigada está la cultura taurina y desde la Diputación queremos seguir fomentando esta actividad en nuestros municipios, siempre desde la responsabilidad, la seguridad y el respeto", ha señalado el diputado provincial.
Actividades adaptadas
A través de los encierros infantiles, los participantes se aproximan al mundo de los festejos taurinos desde una perspectiva lúdica y adaptada a su edad.
"Se trata de un espectáculo pensado para todos los públicos, especialmente para niños y niñas, donde pueden disfrutar de una experiencia divertida en un entorno seguro", ha explicado Clausell.
La actividad tiene una duración aproximada de una hora y media e incluye reparto de revistas, cánticos, encierros y capeas con carretones, además de la presencia de monitores que acompañan a los menores durante el desarrollo de las actividades.
La programación se completa con toros embolados simulados, concursos de recortes, animación musical y regalos para los participantes.
Próximas citas
Hasta la fecha, los encierros infantiles ya han pasado por Tírig, San Vicente de Piedrahíta, Vall de Almonacid, Costur, Canet lo Roig y Palanques, donde han congregado a centenares de vecinos.
La iniciativa continuará el próximo 18 de septiembre en la Vilavella y concluirá el 2 de octubre en Sant Joan de Moró.
El diputado de Cultura ha animado a los vecinos de ambos municipios y del resto de la provincia a participar en estas últimas citas, tras la acogida registrada por la propuesta en las localidades por las que ya ha pasado.
Los encierros infantiles forman parte de la programación cultural de verano de la Diputación de Castellón, que contempla más de 400 actividades en la provincia.
Según Clausell, el objetivo de esta programación es "hacer de la cultura una herramienta cercana, participativa y accesible para todos los castellonenses" y facilitar que municipios de diferente tamaño puedan ofrecer actividades durante los meses estivales.
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