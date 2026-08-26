De Vila-real a México: Visitants lleva su trabajo hasta el festival de teatro universitario de la UNAM

La compañía vila-realense Visitants es uno de los referentes del teatro de calle a nivel mundial. Una vez lo vuelve a demostrar con su participación, durante este mes de agosto, en Ciudad de México en el 33.º Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata de uno de los principales espacios internacionales de encuentro, formación y experimentación en torno a las nuevas generaciones de creadores escénicos.

La presencia de Visitants en esta cita supone una nueva oportunidad para proyectar internacionalmente el trabajo desarrollado desde la provincia en torno al teatro de calle y, al mismo tiempo, establecer un diálogo entre la creación profesional, la dramaturgia contemporánea y los procesos de aprendizaje de los jóvenes artistas.

Organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Dirección de Teatro UNAM, el FITU se ha consolidado como una plataforma destinada a impulsar y visibilizar el teatro surgido de los procesos de formación, además de favorecer el intercambio entre estudiantes, profesionales, docentes y creadores procedentes de diferentes territorios.

Taller de creación

En esta 33.ª edición, la participación de Visitants gira alrededor de un taller dirigido a profesionales y estudiantes de interpretación, dirección y dramaturgia. La actividad se desarrolla desde la práctica escénica y permite a los participantes explorar diferentes técnicas y herramientas para la intervención y creación teatral en el espacio público.

La propuesta incluye la creación de una pieza itinerante a partir de las premisas y metodologías utilizadas por Visitants en Lluvia de palabras, una obra en la que los intérpretes leen, recitan o cantan textos suspendidos de sus paraguas.

Visitants representa sus espectáculos por todo el mundo. / Mediterráneo

Esta experiencia servirá como punto de partida para investigar las posibilidades de relación entre el cuerpo, la palabra, el espacio y el público, cuatro elementos fundamentales en el lenguaje artístico de la compañía castellonense.

"El taller se articula en cuatro bloques temáticos complementarios, abordados a través de distintas metodologías con el propósito de generar un proceso dinámico que estimule y entrene la mirada sobre la creación escénica en espacios públicos", han explicado desde Visitants.

El programa aborda cuestiones como la teoría de las artes de calle, la dramaturgia aplicada al espacio público, la escritura y la práctica escénica fuera de los escenarios convencionales.

Feria Internacional del Libro Universitario

La participación castellonense en México contará además con otro de sus momentos destacados en la Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni), donde la dramaturga Sònia Alejo participará en un encuentro dedicado a su trayectoria y, especialmente, a su obra Cremallera.

La pieza cuenta entre sus reconocimientos con el premio de teatro Escalante y aborda, desde la mirada de la infancia y la adolescencia, la realidad de las personas refugiadas, así como la amistad y la sororidad como herramientas para generar vínculos y resistencia ante situaciones de extrema vulnerabilidad.

Con su participación en estas actividades, Visitants refuerza su apuesta por la internacionalización de la creación escénica castellonense y por el intercambio con nuevos contextos culturales, llevando hasta México una experiencia que combina dramaturgia, teatro de calle, formación y creación colectiva.

La presencia de la compañía en el entorno de la UNAM permite también estrechar los vínculos culturales entre España y México y situar la creación escénica producida desde Castellón en un escaparate internacional especialmente vinculado a las nuevas voces y a la experimentación teatral.