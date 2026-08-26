La voz de Dayan Soul protagoniza el nuevo concierto de 'Grau a la fresca' en el Moll de Costa

El Moll de Costa del Grau de Castelló acogerá este sábado, dentro de la iniciativa Grau a la fresca, a partir de las 23.00 horas, la actuación de la castellonense Diana Segarra, conocida artísticamente como Dayan Soul. En esta actuación, la cantante ofrecerá temas en los que el rythm & blues se fusiona con el soul y que incluyen otras reminiscencias de otros géneros como dance, funk o pop.

La artista interpretará temas de sus primeros trabajos en solitario, Step it up y Darkness. Además, el año pasado publicó su primer EP, titulado Tengo soul.

Dayan Soul, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, es conocida por su triunfo en el concurso de talentos Duel de Veus de À Punt, en el que recibió los elogios de un jurado especializado con artistas de la talla de Sole Giménez, Nina, Gisela o Poty Castillo.

Desde entonces ha actuado en numerosos directos en distintas localidades como Alicante, València, Alaquàs, Barcelona, Benicàssim u Onda.