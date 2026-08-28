Cine de Verano en Castellón: 52 pueblos pequeños disfrutan de proyecciones al aire libre

La Diputación Provincial de Castellón enriquece la oferta cultural y dinamiza la actividad de 52 municipios de menos de 300 habitantes con el Cine de Verano, una iniciativa que cada verano transforma plazas, parques y espacios públicos en auténticas salas de cine al aire libre.

“Desde el equipo de Gobierno Provincial trabajamos para que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia y para que vivir en un pueblo pequeño no suponga una renuncia a una programación cultural de calidad. Y, con el cine de verano, conseguimos enriquecer la oferta de actividades durante los meses estivales y dinamizar los municipios”.

La presidenta de la diputación Marta Barrachina, junto al diputado de Cultura Alejandro Clausell. / Javier Vilar

Así lo ha destacado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha asegurado que el Cine de Verano se ha consolidado como “una de las actividades más esperadas de la programación estival en los municipios”, ya que ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de proyecciones al aire libre en un ambiente familiar único.

Es una actividad que, sin duda, dinamiza los municipios, llena de vida las calles durante el verano y mejora las oportunidades económicas de sus vecinos. Y es que, tal y como ha subrayado Alejandro Clausell, “es una iniciativa que nos invita a visitar estos pueblos y disfrutar del cine en pantalla al aire libre y en compañía”.

El diputado responsable del área de Cultura ha compartido una de las sesiones del programa junto a los vecinos de La Torre d’en Doménec y ha incidido en que “el cine de verano no solo permite disfrutar de grandes películas, sino que también convierte nuestras plazas en espacios de encuentro para vecinos de todas las edades”.

Al respecto, Clausell ha puesto en valor la respuesta positiva del público y ha señalado que “seguiremos trabajando para que el cine se convierta en un estímulo para el tejido económico y social local”.

Este año, teniendo en cuenta la naturaleza del público asistente a las proyecciones y cubriendo todas las franjas de edad, se han seleccionado un total de cinco películas que, abarcando distintos géneros y temáticas de cine actual, responden al interés general de la población.

‘Cómo entrenar a tu dragón’, ‘Lilo y Stitch’, ‘Flow. Un mundo que salvar’, ‘Los aitas’ y ‘Del Revés 2’ han sido las películas seleccionadas para este verano, todas ellas aptas para todos los públicos.

Una cartelera variada que “busca atraer a públicos de todas las edades y convertir cada noche de verano en un plan de ocio compartido”, ha señalado Clausell, quien ha calificado de “extraordinaria” la programación para los meses de julio, agosto y septiembre.

Al final, de lo que se trata, tal y como ha expresado el diputado de Cultura, es de que “nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar del mejor cine sin salir de sus municipios, compartiendo una noche de verano en familia y amigos”. Cada sesión no solo acerca el mejor cine al entorno rural, sino que también convierte la plaza del pueblo “en un espacio de convivencia intergeneracional, donde los vecinos comparten una experiencia cultural”.