Más de 4.000 personas vivirán esta noche la gran cita musical de Moncofa: Il Divo en concierto

El espectáculo In Vivo Lyric Pop tributo a Il Divo llega esta noche a la playa de Moncofa, concretamente a las 23.00 horas, a la plaza NaViolantd’Hongria, con una producción integrada por más de una veintena de cantantes y músicos y preparada para congregar a más de 4.000 personas. Sin duda alguna es uno de los grandes eventos musicales del verano.

El concierto pondrá el broche de oro a la programación estival Moncofa al Carrer, con un espectáculo que combina las voces de cuatro cantantes masculinos con cuatro músicos en directo y una formación de apoyo de otros trece músicos. Bajo la dirección musical de Diego Barberá, el público podrá disfrutar de un espectáculo inspirado en el repertorio y el estilo de Il Divo, que fusiona la música lírica con grandes canciones del pop.

La formación instrumental incluye flauta, oboe, clarinete, trompa, cuatro violines, dos violas, dos violonchelos y un percusionista con timbales, xilófono y percusión menor. Un amplio despliegue que se traducirá en una actuación de gran formato, con una puesta en escena a la altura del concierto del verano. Tanto que, para facilitar que el concierto pueda ser seguido por todo el público, el Ayuntamiento instalará pantallas con retransmisión en directo tanto en el escenario como en la avenida.

“Hemos preparado un concierto muy especial, llamado a convertirse en una de las grandes noches del verano en Moncofa, tanto por la calidad artística de la propuesta como por el importante despliegue musical y técnico que conlleva”, señala la concejala de Cultura y de Turismo, Ilenia Begnozzi. “Queremos que todo el público pueda disfrutar cómodamente de la actuación y vivirla con la máxima intensidad. Por eso, contaremos con pantallas y retransmisión en directo, lo que nos permitirá llevar el concierto a más de 4.000 personas”, agrega.

La responsable municipal ha señalado también que “este espectáculo refuerza la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer una programación cultural ambiciosa, variada y de calidad durante los meses de verano, dirigida tanto a nuestros vecinos y vecinas como a quienes eligen Moncofa para disfrutar de sus vacaciones”.

Por otra parte, en la jornada de ayer viernes, la pista de patinaje se transformó en una improvisada pista de circo con ‘Volando Vengo’, de KanbahiotaTrup. Ambientado en los años 20, el espectáculo siguió las peripecias de cuatro personajes decididos a conseguir realizar un gran número de trapecio volante. Acrobacias aéreas, riesgo, humor y situaciones inesperadas se sucedieron en una propuesta de circo contemporáneo para todos los públicos, en la que, la espectacularidad de las disciplinas circenses, convivieron con una puesta en escena cercana y divertida.