Cowgirl torna als Ports amb una projecció especial a Morella
La pel·lícula, rodada en diferents localitzacions de la comarca, s’ha projectat este dissabte 29 d’agost al Teatre Municipal amb un col·loqui posterior amb persones vinculades al rodatge
Morella ha acollit este dissabte 29 d’agost una projecció especial de la pel·lícula Cowgirl, una producció estretament vinculada amb la comarca dels Ports, on es van rodar algunes de les seues escenes.
La presentació ha estat organitzada per l’Associació Amics de la Ràdio de Morella, amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris Turístics de Morella i Comarca, l’Ajuntament de Morella i Els Ports Ràdio, i ha tingut lloc al Teatre Municipal de Morella, a partir de les 18.00 hores.
Després de la projecció s’ha celebrat un col·loqui amb diferents persones relacionades amb la pel·lícula i amb el seu rodatge al territori.
Cowgirl va utilitzar com a escenaris naturals diferents indrets dels Ports i el seu entorn, amb rodatges a Xiva de Morella, Fredes, la Pobla de Benifassà i diferents punts del terme municipal de Morella.
Paisatges familiars
La projecció ha permés tornar a veure en la gran pantalla paisatges fàcilment recognoscibles per al públic de la zona i conéixer de primera mà algunes de les experiències viscudes durant el rodatge.
Un dels elements més curiosos de la producció és la participació de Canela, una vaca que té un paper destacat en la història i que procedeix d’un mas del terme de Morella. La seua presència en la pel·lícula constitueix una de les anècdotes que millor exemplifiquen la implicació del territori i de la seua gent en el projecte cinematogràfic.
Després de la projecció ha tingut lloc una conversa amb persones vinculades a la pel·lícula, que ha permés descobrir detalls del procés de rodatge, les localitzacions escollides i la participació de persones i animals de la comarca en la producció.
A més de la sessió de les 18.00 hores, s’ha programat una segona projecció de Cowgirl a les 22.30 hores.
Amb aquesta iniciativa, l’Associació Amics de la Ràdio de Morella continua impulsant activitats culturals i de dinamització social vinculades al territori, en aquest cas posant en valor la relació entre el cinema, el paisatge dels Ports i les persones que van participar en el rodatge.
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