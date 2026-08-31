‘Eixam’, el thriller rodado en Bejís, da el salto a la gran pantalla

De Bejís a la gran pantalla. El director valenciano Óscar Bernàcer preestrena la tarde de este lunes en València Eixam, su ópera prima, un thriller rural sobre el poder y la libertad que tiene en los paisajes del interior de Castellón una parte fundamental de su identidad. La película llegará a las salas comerciales el próximo 4 de septiembre de la mano de À Contracorriente Films.

La cita será a las 19.35 horas de este lunes en los Cines Lys de València, con la presencia del propio Bernàcer y parte del equipo. El preestreno llega apenas unos días después de que la película regresara precisamente a uno de los lugares donde fue concebida visualmente: Bejís acogió el pasado viernes una proyección gratuita de Eixam para sus vecinos antes de su estreno comercial.

La sesión tuvo también carácter de agradecimiento. Durante el rodaje, vecinos de la zona colaboraron con la producción, facilitaron el acceso a espacios y ayudaron en diferentes necesidades logísticas. El equipo quiso así volver a Bejís para compartir con ellos el resultado final antes de que la cinta iniciara su recorrido por las salas.

El Alto Palancia, en la gran pantalla

Eixam fue rodada en diferentes localizaciones de la Comunitat Valenciana, con especial presencia del Alto Palancia. Bejís, El Toro y Toràs prestaron sus paisajes a la película, junto a otros escenarios valencianos como Chelva y Calles.

La naturaleza y el aislamiento de estos municipios no funcionan únicamente como telón de fondo. Forman parte de la atmósfera de un thriller ambientado en Malpàs, una comunidad autogestionada y aparentemente armónica en la que conviven personas apartadas de la sociedad.

La película 'Eixam' se preestrena este 31 de agosto en València. / EUROPA PRESS

La historia sigue a Lluc, interpretado por Pablo Molinero, un hombre que lo ha perdido todo y al que Alba, personaje encarnado por Cristina Fernández Pintado, ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo dentro de esa comunidad. Allí conoce a Sílvia (María Maroto), pero la aparente utopía empieza a resquebrajarse hasta mostrar la cara más perversa del sistema construido por Alba.

Bernàcer explica que la elección de un pueblo cerrado potencia la sensación de que sus personajes no pueden escapar de aquello que sucede y deben enfrentarse a ello. La película busca así plantear preguntas sobre las relaciones humanas, la libertad y los sistemas de convivencia.

Las abejas como metáfora

El propio título de la película, Eixam —enjambre—, remite a otro de los grandes hilos conductores del largometraje: las abejas. Bernàcer utiliza su funcionamiento colectivo como metáfora de la comunidad retratada en la historia y de la relación entre el individuo y el grupo.

Una de las escenas de la película rodada en el Alto Palancia. / Mediterráneo

El director, en declaraciones a Europa Press, considera que la cinta exige un visionado «activo» y pretende que el público salga de la sala haciéndose preguntas. Una idea compartida por el protagonista, Pablo Molinero, que resume una de ellas: «¿Qué haría yo en su situación?».

La cinta cuenta además con la participación de la cantante valenciana La Maria, autora de la canción original La Mentida.

El preestreno de este lunes supone un nuevo paso para una película que, antes de desembarcar en los cines el 4 de septiembre, ya ha tenido ocasión de volver a sus raíces.