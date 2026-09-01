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Las calles de Betxí se llenan de circo, danza y humor con el Festival Bagatge

La 28.ª edición del festival se celebrará del 4 al 6 de septiembre con seis espectáculos

Lua de Alba Sarraute se representará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas en la plaza de la Purísima

Lua de Alba Sarraute se representará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas en la plaza de la Purísima / Mediterráneo

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Carla Collazos

Castellón

Betxí se prepara para volver a llenar sus calles de artes escénicas con la celebración, del 4 al 6 de septiembre, de la 28ª edición de Bagatge, el Festival de Teatro de Calle y Circo del municipio. Durante tres jornadas, la plaza Mayor y la plaza de la Purísima serán el escenario de seis espectáculos a cargo de compañías llegadas desde diferentes puntos del Estado. La programación incluirá circo contemporáneo, danza, música, teatro y humor, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha puesto en valor la trayectoria del festival y ha destacado que “Bagatge es una de las citas culturales más consolidadas y queridas de nuestro pueblo, capaz de reunir a diferentes generaciones alrededor de las artes escénicas”. “Durante tres días volveremos a llenar las plazas de cultura, historias y risas con una programación diversa y de calidad”, ha afirmado. Un año más, la organización del festival estará en manos de La Troupe Malabó, compañía local especializada en teatro, circo y música.

La primera jornada arrancará el viernes 4 de septiembre a las 18:30 horas en la plaza de la Purísima con Lloc, buscant encaixar, de Delicat Circ y Quique Montoya. La propuesta sigue a Froufrou en su búsqueda de un lugar en el mundo y aborda la diversidad desde una perspectiva marcada por la ternura y el humor.

Una hora después, a las 19:30 horas, será el turno de la plaza Mayor, donde Circ Pànic representará El sueño de un gorrión. El espectáculo combina juego e ingenio en un particular universo construido entre el hierro y el óxido para ofrecer una mirada tierna y humorística sobre el paso del tiempo y la importancia de las cosas esenciales.

Imagen del Cartel de Bagatge

El cartel de Bagatge 2026. / Mediterráneo

El sábado 5 de septiembre, la jornada comenzará a las 18:30 horas en la plaza Mayor con Aleta, de la compañía Marc Fernández. La propuesta traslada el imaginario del mundo casteller a la danza contemporánea para hablar de la tradición, las raíces y la fuerza de los rituales colectivos. A continuación, a las 19:30 horas, Zirkozaurre presentará Ejes en la plaza de la Purísima. Los malabaristas Gorka e Imanol situarán los diábolos en el centro de un espectáculo de circo que recupera este juego tradicional desde la poesía, la memoria y el humor.

Bagatge continuará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas en la plaza de la Purísima con Lua, de Alba Sarraute. Se trata de una propuesta de circo contemporáneo especialmente pensada para la primera infancia y el público familiar, que invita a jugar y compartir desde la poesía, la imaginación y la proximidad. Circ Vermut cerrará la 28ª edición a las 19:30 horas en la plaza Mayor con Absurd, un espectáculo dinámico en el que dos acomodadores estrafalarios encadenan equilibrios, bicicletas, disciplinas circenses y situaciones de humor absurdo.

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Con esta programación, Bagatge volverá a dar inicio a las fiestas patronales de Betxí y reafirmará su trayectoria como una de las citas culturales más arraigadas en el calendario del municipio.

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