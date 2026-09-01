Viu la Vila volverá a convertir el corazón histórico de Almassora en un gran escenario cultural

La Vila de Almassora volverá a llenar sus calles de cultura con la tercera edición de Viu la Vila, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre como antesala a la llegada del otoño. El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, y el director del ciclo cultural, Tomás Ibáñez, han presentado la programación de esta nueva edición, que busca reivindicar la cultura local, el patrimonio de Almassora y el talento de sus colectivos y artistas.

A lo largo de tres jornadas, las calles y plazas de la Vila serán escenario de una quincena de actividades para todos los públicos. El programa reunirá propuestas de diferentes disciplinas, entre ellas teatro, circo, música, artes plásticas y danza.

La presencia de los colectivos locales volverá a ser uno de los principales elementos del festival. Su participación permitirá poner en valor el talento artístico de Almassora y acercarlo a vecinos y visitantes. Además, esta tercera edición contará con un nuevo espacio escénico, la plaza de la Picaora, que se incorporará a los enclaves habituales de la Vila y permitirá ampliar la programación.

El festival dará comienzo el viernes 18 de septiembre a las 18:30 horas con un pasacalle de danzas colombianas que partirá de la plaza de la Iglesia y recorrerá el centro histórico hasta llegar a La Murà. Después, la Associació Cultural El Torrelló inaugurará una exposición de gigantes y cabezudos, mientras que en La Murà también podrá visitarse la muestra ‘Les cares de l’aigua’, del dibujante e ilustrador almassorí Paco Membrado.

La primera jornada continuará con Doma, una propuesta de danza contemporánea de la compañía Daniel Doña, que se representará en la plaza de la Iglesia y completará el inicio de esta nueva edición de Viu la Vila.

III Gala Almassora Cultural

Uno de los momentos más destacados de Viu la Vila será la III Gala Almassora Cultural, que se celebrará el viernes 18 de septiembre a las 22:00 horas en la plaza Mayor. La gala reconocerá este año la trayectoria de seis personas y entidades vinculadas a distintos ámbitos de la cultura almassorina, por su contribución a conservar, difundir y dar visibilidad a la cultura local.

Los homenajeados en esta edición serán el pintor Carlos Pesudo, Lluïsos Almassora, Caixalmassora, la flautista Roser Barberà, el dibujante e ilustrador Paco Membrado y Joan Carles Simó.

El ciclo, tal y como ha anunciado el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, y el director del ciclo, Tomás Ibáñez, se celebrará del 18 al 20 de septiembre. / Mediterráneo

La programación se retomará el sábado 19 de septiembre con diferentes propuestas dirigidas a todos los públicos. A las 18:00 horas, la plaza de la Picaora acogerá el espectáculo de circo Finito-Infinito, de Trotamundos Circo. Una hora después, a las 19:00 horas, Xarxa Teatre llevará a la plaza Mayor y a las calles de la Vila Les noves aventures de la bruixa Maruixa.

La música ocupará también un espacio destacado dentro de la jornada. A las 20:30 horas, la Iglesia de la Natividad será escenario del concierto de Innuendo, un coro íntegramente femenino. Posteriormente, Lluïsos organizará la actividad Campanario nocturno. El día finalizará a las 22:30 horas en la plaza de la Iglesia con 1 piano y 200 velas, una propuesta del pianista y compositor David Gómez.

El domingo 20 comenzará con actividades para todos los públicos. Por la mañana, la calle San Vicente acogerá Mapa del Tesoro, una actividad que contará además con un bingo organizado por el Grupo Scout Tramuntana. Las exposiciones continuarán abiertas durante la jornada y, a las 13:00 horas, la plaza de la Iglesia recibirá a Pepa Cases con su espectáculo de danza y teatro Invisibles.

También durante la mañana, a las 12:00 horas en la plaza Mayor, se celebrará la entrega de los Premis Vila d’Almassora, que contará con la participación artística de Alya Acústic.

Con esta tercera edición, Viu la Vila refuerza su apuesta por acercar la cultura a la ciudadanía utilizando como escenario diferentes espacios patrimoniales y singulares de la localidad. El ciclo también busca dar mayor protagonismo a los artistas, asociaciones y colectivos de Almassora, convirtiendo durante todo un fin de semana el centro histórico del municipio en un punto de encuentro en torno a la cultura y las artes.