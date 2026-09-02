La Diputación de Castellón y la UJI conmemoran el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha dado a conocer esta miércoles el programa de actividades con el que se conmemorará el 750 aniversario de la muerte del monarca. En la presentación ha estado acompañado por la vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad de la UJI, Raquel Agost, y el profesor titular de Historia Medieval de la Universidad Jaume I, Carles Rabassa.

“Siete siglos y medio después de su muerte, su figura continúa formando parte de nuestra memoria histórica y cultural, y creemos que una conmemoración como esta debe servir no solamente para recordar una fecha, sino también para conocer mejor nuestra historia, poner en valor nuestro patrimonio y acercar ese conocimiento a la ciudadanía”, ha destacado el diputado de Cultura.

Con este objetivo, la Diputación de Castellón y la UJI han unido esfuerzos para diseñar una programación cultural y académica que combina patrimonio y conocimiento. La propuesta incluye, por un lado, una exposición centrada en la cartografía histórica del Reino de Valencia y, por otro, unas jornadas de estudio que permitirán profundizar en la figura de Jaume I, su representación a lo largo de la historia y el legado que dejó.

Dos actividades complementarias

“Dos actividades complementarias que nos permiten acercarnos a la figura de Jaume I y poner en valor el patrimonio histórico que conservamos”, ha señalado Clausell.

Así pues, la primera de las propuestas es la exposición ‘El rei que va crear un regne. Cartografia històrica del Regne de València (segles XVI-XVIII)’. Una muestra que, tal y como ha explicado el diputado provincial, “nos propone algo tan sugerente como mirar nuestra historia a través de los mapas”.

“Porque un mapa no es solamente una representación geográfica. También nos habla de cómo se entendía un territorio, de cómo se delimitaba, de cómo se organizaba políticamente y de cómo era percibido y representado a lo largo del tiempo”, ha expresado.

La exposición reúne una selección de mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII, con autores tan destacados como Jeroni Muñoz, Abraham Ortelius, Nicolas Sanson, Giacomo Cantelli o Tomás López, y permite recorrer la evolución de la representación cartográfica del Reino de Valencia a lo largo de los siglos.

Al respecto, Clausell ha ensalzado el valor de las piezas que se presentan, ya que forman parte de la Colección de Cartografía Histórica de la Corona de Aragón de la Biblioteca de la Universitat Jaume I. “Estamos, por tanto, ante un patrimonio que se conserva en nuestra universidad y que ahora se pone a disposición de toda la sociedad”, ha apuntado.

En este sentido, Alejandro Clausell ha puesto en valor la colaboración con la UJI para conseguir acercar el patrimonio que atesora la provincia al conjunto de la ciudadanía, y ha agradecido a sus investigadores y a todas las personas que han trabajado en la preparación de estas actividades, señalando que “su implicación ha sido fundamental”.

La segunda iniciativa que se ha organizado son las jornadas de estudio 'El rei Jaume I, representació històrica i llegat en el 750 Aniversari de la seua mort’, que se celebrarán los días 14 y 15 de octubre en el Palacio de la Diputación de Castellón.

Estas dos jornadas contarán con especialistas que abordarán diferentes aspectos de la figura de Jaume I: su papel como fundador de un reino medieval, la imagen que de él se construyó durante la Edad Media y también la evolución de su figura y de su memoria histórica a lo largo del tiempo.

“No se trata solamente de recordar a Jaume I, sino de estudiarlo, interpretarlo y divulgar su legado desde el rigor histórico y académico”, ha subrayado Clausell, quien ha invitado a toda la ciudadanía a conocer la exposición y a participar en las jornadas de estudio, convencido de que “cuando las instituciones culturales y académicas trabajan juntas, el resultado es un patrimonio y un conocimiento mucho más accesibles para todos”.

Asimismo, el diputado de Cultura ha incidido en que “nuestra intención es que el 750 aniversario de la muerte de Jaume I sea una oportunidad para mirar al pasado con rigor, comprender mejor nuestro presente y transmitir nuestro patrimonio histórico y cultural a las futuras generaciones”.