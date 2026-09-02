Vinaròs se llena de circo: arriscARTE reúne cinco espectáculos y da el salto al circuito estatal

Vinaròs volverá a convertirse este fin de semana en escenario de circo contemporáneo. Del 4 al 6 de septiembre, el festival arriscARTE celebrará su cuarta edición con cinco espectáculos que llevarán a las calles y espacios culturales de la ciudad acrobacias, equilibrios, magia, clown, teatro visual y propuestas pensadas para la participación del público.

La programación se desplegará por diferentes puntos de Vinaròs, desde las calles del centro hasta el Espacio Cultural de l'Amera, el Auditorio Municipal y la pérgola del paseo de Colom. La intención del festival es precisamente sacar el circo de los espacios convencionales y ofrecer al público un recorrido por algunas de las tendencias que están marcando la evolución de las artes circenses.

El programa arrancará en la calle y permitirá al público acercarse al circo desde una perspectiva participativa. Después llegarán dos propuestas al Auditorio Municipal, mientras que la programación se cerrará al aire libre con una celebración colectiva.

Un festival que entra en el circuito estatal

La cuarta edición llega, además, con un respaldo que supone un paso adelante para el festival. Vinaròs se incorpora este año a Circo a Escena, el circuito artístico promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

El programa busca aumentar la presencia del circo en las programaciones públicas, dar visibilidad a sus diferentes formatos y contribuir a la profesionalización del sector y a la creación de nuevos públicos.

Tres de los espectáculos incluidos en arriscARTE 2026 —L’Appel du vide, Gota y Play Time— forman parte del catálogo de Circo a Escena, elaborado por la Comisión de Circo de La Red.

La incorporación al circuito estatal supone para Vinaròs un reconocimiento al camino recorrido por el festival desde su creación. La alcaldesa, María Dolores Miralles Mir, ha señalado que esta participación “sitúa Vinaròs en el mapa del circo contemporáneo” y reconoce el trabajo realizado para consolidar una cita con identidad propia.

Desde el área de Cultura, la técnica Amparo Chaler ha destacado que la programación de este año pretende mostrar la diversidad del circo actual y no limitarse a una sucesión de espectáculos. “arriscARTE no presenta cinco actividades aisladas, sino un recorrido por los lenguajes del circo contemporáneo: la calle, el riesgo, la participación, la poesía y el juego”, ha explicado.

De la acrobacia al humor y la poesía

Las compañías participantes cuentan con experiencia en algunos de los principales festivales y circuitos de artes escénicas del Estado y han recibido premios o reconocimientos en citas como FETEN, los Premios MAX, Panorama Circada o el Festival TACA de Valladolid.

Con esta cuarta edición, arriscARTE consolida su apuesta por acercar a Vinaròs un circo alejado de los formatos más tradicionales y basado en la mezcla de disciplinas, la interacción con el público y la exploración de nuevos lenguajes escénicos.

El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs y de la Diputación de Castellón.