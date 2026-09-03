Capla Festival ultima los detalles de su esperada segunda edición en Castelló

Capla Festival entra en su recta final de preparativos para el desarrollo de su segunda edición, configurada como la gran cita de reencuentro y música en directo del otoño en la Comunitat Valenciana. El próximo sábado 3 de octubre, el Recinto de Ferias y Mercados acogerá más de 12 horas continuadas de actividad cultural, musical y gastronómica.

El concepto de 'f(i)estival' nace con el objetivo de ofrecer una alternativa cómoda a los macroeventos tradicionales. Para ello, el recinto dispondrá de accesos ágiles, barras reforzadas, gran cantidad de baños, zona de 'foodtrucks' con opciones veganas y sin gluten, así como una Zona VIP con espacio 'chill-out'. La oferta se completa con un mercadillo solidario enfocado a apoyar causas sociales locales.

Un cartel estelar

La propuesta artística desplegará dos espacios diferenciados: el escenario principal para bandas en directo y un segundo escenario con sesiones de DJ operativas sin pausa desde la apertura hasta el cierre del evento.

La viabilidad y el crecimiento de Capla Festival son posibles gracias al firme compromiso de sus patrocinadores y colaboradores oficiales, cuyo apoyo refuerza el impacto económico, cultural y turístico del evento en la provincia. Como patrocinador principal se encuentra Estrella Damm, cuyo apoyo es clave para impulsar la oferta de ocio, cultura y gastronomía del evento, garantizando la mejor cerveza fría en el recinto.

Ayudas imprescindibles

Como patrocinadores oficiales están en esta edición Los 40 Classic, emisora de referencia de los grandes éxitos musicales e hito radiofónico intergeneracional; Fundació Caixa Castelló, entidad volcada en el desarrollo cultural, social y educativo de la provincia cuyo apoyo refuerza la vertiente solidaria y el arraigo territorial del evento en la sociedad castellonense; y El Periódico Mediterráneo, diario líder de información general en la provincia y altavoz informativo clave, que brinda la cobertura periodística de proximidad para mantener al día a los asistentes.

También están en el mismo apartado otras empresas como Materia Decor, firma castellonense referente en pavimentos y revestimientos vinílicos (SPC) para arquitectura e interiorismo; Rotulisto, especialistas en rotulación corporativa, impresión en gran formato y señalética visual, que garantizan que la imagen de marca y la orientación del público destaquen con la máxima calidad; Ocultas Producciones, agencia especializada en booking de artistas, gestión integral y logística de eventos musicales, cuya implicación estratégica es clave para el desarrollo y la ejecución de la cita; y Novologic, agencia especializada en desarrollo de software, arquitectura web y estrategia digital que se encarga del soporte técnico, la optimización y el diseño de la plataforma web oficial, así como la gestión de las redes sociales.

Además, patrocinan de forma oficial el evento Legalcas, despacho de consultoría y asesoría legal de Castellón que ofrece la cobertura jurídica necesaria para garantizar el correcto marco normativo del festival; y el Rebost de Roures, reconocido restaurante de gastronomía mediterránea y cocina casera de mercado de la provincia, ubicado en el paseo Pérez Bayer 31 de Benicàssim.

Esta segunda edición del Capla Festival tampoco sería posible sin la ayuda institucional, apartado que en esta ocasión forman el Ajuntament de Castelló, Diputació de Castelló, Castelló Turismo, Institut Valencià de Cultura y Generalitat Valenciana, fundamentales en el impulso de la oferta cultural y de ocio en la capital de la Plana.