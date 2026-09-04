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Capla Festival prepara su edición más solidaria con nueve asociaciones de Castellón

El evento, que se celebrará el próximo sábado 3 de octubre en el Recinto de Ferias y Mercados, contará con entradas y juegos solidarios

La organización cede espacio y recursos a las asociaciones locales.

La organización cede espacio y recursos a las asociaciones locales. / Mediterráneo

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Redacción

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Castellón

Capla Festival ultima los detalles para la celebración de su segunda edición, configurada como la cita festiva y de reencuentro por excelencia del otoño en Castelló. El sábado 3 de octubre, el Recinto de Ferias y Mercados albergará más de doce horas continuadas de actividad en un formato urbano pensado para el confort y el buen ambiente.

La programación musical se dividirá entre el escenario principal con actuaciones en vivo y un segundo escenario donde varios DJs (Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y DJ Rafa Sánchez) pincharán sin pausa durante toda la jornada. La experiencia se completa con una oferta gastronómica de food-trucks con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, y un área chill-out y vistas privilegiadas del escenario reservada para las entradas VIP.

Capla Festival ultima los detalles de su esperada segunda edición en Castelló

Pero más allá de la propuesta de ocio, Capla Festival cuenta con el apoyo de la Fundació Caixa Castelló para reforzar este año su compromiso social al ceder espacio, altavoz y recursos a nueve asociaciones benéficas de la provincia: Antian, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Aspropace, Conquistando Escalones, Ateneu Castellón, Asociación Lara de los Rosales, Sofía Princesa Guerrera, Cocemfe Maestrat y Fundación Síndrome de Down Castellón.

Para canalizar el apoyo del público, la colaboración se articulará a través de dos vías: la venta de entradas solidarias (cada entidad dispondrá de pases con una tarifa reducida especial y el 10% del importe de cada ticket se destinará a sus proyectos) y juegos solidarios con premios, en los que se podrá participar aportando un precio simbólico que irá destinado a la asociación que lo organice.

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