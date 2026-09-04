Cuatro guitarristas luchan este viernes por conquistar el Tárrega

De los 19 jóvenes guitarristas que llegaron a Benicàssim para competir por uno de los premios de referencia de la guitarra clásica internacional, solo cuatro continúan en carrera. Los croatas Filip Mišković y Luka Lovreković, el japonés Sohta Nakabayashi y el portugués Francisco Luís han superado las sucesivas eliminatorias del LIX Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega y afrontarán este viernes la gran final.

El Teatro Municipal Francisco Tárrega acogerá a partir de las 22.00 horas el último duelo musical de una edición que ha vuelto a dejar patente su marcado carácter internacional. El veredicto llegará ya durante la madrugada del sábado, después de una final para la que el jurado ha seleccionado a cuatro intérpretes con trayectorias consolidadas pese a su juventud.

Croacia tendrá una presencia especialmente destacada con dos de los cuatro finalistas. Filip Mišković, nacido en Split en 2002, comenzó a estudiar guitarra a los nueve años y el pasado 2025 recibió el reconocimiento como Joven Músico del Año de la Filarmónica de Zagreb. Junto a él competirá Luka Lovreković, nacido en 1995 y formado en la Academia de Música de Zagreb y posteriormente en Graz.

La final también supondrá el regreso al último escalón del concurso de Sohta Nakabayashi. El guitarrista japonés, nacido en Tokio en 2000 y vinculado al instrumento desde los tres años, acumula más de catorce primeros premios internacionales y alcanza por segundo año consecutivo la final del Tárrega.

Completa el cuarteto Francisco Luís, nacido en Portugal en 1998 y con más de cuarenta premios internacionales en su trayectoria. Sus actuaciones le han llevado ya a escenarios de distintos países europeos.

Los cuatro nombres han salido de unas semifinales que reunieron a doce intérpretes de nueve nacionalidades después de la primera selección del concurso. La alcaldesa, Susana Marqués, destacó que el certamen permite «mantener vivo y proyectar al mundo el legado universal» de Francisco Tárrega, además de funcionar como escaparate para nuevas generaciones de guitarristas.

Una final abierta al mundo

La competición volverá además a traspasar las paredes del teatro. La final podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube del certamen, una fórmula que amplía cada año su alcance internacional. La retransmisión de la pasada edición superó los 10.000 espectadores, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

La concejala de Cultura, Rosa María Gil, puso el acento en la diversidad de los cuatro músicos seleccionados, procedentes de distintas escuelas y con perfiles interpretativos diferentes, y animó tanto a acudir al Teatro Municipal como a seguir la actuación por internet.

Homenaje ante la tumba de Tárrega

La víspera de la final ha reservado también uno de los actos de mayor carga simbólica del programa. El Día Tárrega ha vuelto a recordar este jueves al compositor y guitarrista que da nombre al concurso con un homenaje ante su tumba en el cementerio de San José de Castellón.

Representantes institucionales y miembros del jurado, durante el homenaje a Francisco Tárrega celebrado ante su tumba en el cementerio de San José de Castellón. / Pepe Lorite

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; la concejala de Cultura, Rosa María Gil; el concejal de Relaciones Institucionales de Castellón, Vicent Sales, y miembros del jurado participaron en un acto que incluyó una ofrenda floral y la interpretación de varias composiciones del músico vila-realense.

El homenaje abre así las horas finales de un certamen que arrancó con representantes de diez países y que este viernes concentrará toda la atención en cuatro guitarras y un único primer premio.