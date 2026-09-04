VIDEOPODCAST
Juan Trejo, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Contar historias siempre va a ser político”
El escritor, en cuya última novela, ‘Nela 1979’, trataba de reconstruir la historia de su hermana, protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
El próximo 11 de noviembre volverá a las librerías, el más bonito, sin duda, de todos los regresos posibles, ‘El fin de la Guerra Fría’, novela que Juan Trejo (Barcelona, 1970) publicó en 2008 y que la editorial Tusquets ha querido recuperar en busca de nuevos y apasionados lectores.
Pero, antes de que eso suceda, el escritor es esta semana el protagonista de ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, en un episodio en el que habla de su última novela publicada, la más personal de cuantas ha escrito, ‘Nela 1979’, donde trata de reconstruir la historia de su hermana, que falleció a los 21 años víctima del sida. Además, Trejo profundiza en su ya larga trayectoria como novelista, traductor literario y profesor y evoca los orígenes de su familia en Barcelona, en un barrio que, de uno u otro modo, está siempre presente en sus historias.
En ese sentido, el autor, que durante 12 años fue profesor de Secundaria y Bachillerato y confiesa haberlo pasado durante ese tiempo “fenomenal, la verdad, tuve mucha suerte con mis alumnos”, siempre les dice a sus estudiantes “más jovencitos, si se quiere, que todo es político, quieras tú o no, tanto la acción como la inacción tienen una repercusión política y por política me refiero a esa idea de mundo, a relacionarnos unos con otros”. Y es que Trejo está convencido de que “contar historias siempre va a ser político, siempre va a tener un factor de eso, es imposible sustraerse”.
Fuente: El Periódico
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