Óbito
Muere a los 82 años Richard O'Sullivan, conocido por 'El nido de Robin' y 'Un hombre en casa'
El actor británico, conocido por sus papeles en series cómicas de los años 70 y 80, ha fallecido en una residencia para artistas de Londres
EFE
El británico Richard O'Sullivan, actor que se hizo famoso en los años 70 y 80 con series cómicas de televisión como 'Un hombre en casa' o 'El nido de Robin', murió hoy a los 82 años de edad.
O'Sullivan murió en la residencia de Brinsworth House, un asilo de ancianos pensado para los profesionales del teatro y el entretenimiento en Staines Road, en el distrito londinense de Richmond upon Thames, donde había vivido los últimos 23 años.
En una declaración hecha pública por la residencia, su hijo James O'Sullivan describió a su padre como un hombre "tan divertido y encantador en la vida real como el que apareció en las pantallas de nuestras televisiones durante años. Siempre de buen humor, (fue) un padre fantástico y un abuelo cariñoso".
Aunque tuvo una larga carrera, sus papeles más recordados serán los que protagonizó con el papel de Robin Trip en la exitosas series 'Un hombre en casa' (1973-76) y 'El nido de Robin' (1977-81), que fueron emitidas en numerosos países. Tras esos dos éxitos internacionales, su carrera languideció.
Fuente: El Periódico
- Entre Salera y Estepark: llega una nueva tienda de deportes a Castellón
- Un incendio en las placas solares obliga a desalojar un Lidl de Vila-real
- Unos ladrones revientan con un coche el escaparate de un bazar de Castelló y roban 3.000 euros
- La planta de Importaco de Vall d'Alba cierra de forma definitiva tras el incendio de mayo: el futuro que le espera a los trabajadores
- LaLiga vuelve a castigar al Castellón: tres de los cuatro primeros desplazamientos entre semana
- El deterioro de la madera obliga a cerrar por seguridad un conocido mirador de Castellón
- Un camión cruza la mediana en la AP-7 entre Nules y Moncofa y colisiona con otros dos vehículos
- Castelló desde la Basílica hasta Castalia: 387.000 piezas y 6 años para construir una ciudad en Lego