'Papa Luna El Musical' se presenta en Peñíscola con vocación de convertirse en un referente cultural

El Palau de Congressos de Peñíscola ha acogido la presentación oficial de ‘Papa Luna El Musical’, una producción de La Farsa Compañía que llevará a escena la vida, historia y leyenda de Benedicto XIII, el Papa Luna, una de las figuras más vinculadas al pasado de la ciudad.

El espectáculo se estrenará el próximo mes de diciembre y contará con funciones en el propio Palau de Congressos durante el fin de semana del 18 al 20 de diciembre. El proyecto nace con vocación de permanencia y con el objetivo de convertirse en una nueva propuesta cultural y turística para Peñíscola.

En la presentación participaron la delegada territorial del Institut Valencià de Cultura, Nuria Felip; el productor del musical, Carlos Delshorts; el consejero delegado de ZT Hotels, patrocinador del evento, Javier Gallego; el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y la directora del espectáculo, Susana Díaz.

Durante el acto, Nuria Felip destacó el compromiso del IVC con la iniciativa y puso en valor la colaboración entre administraciones para hacer realidad proyectos culturales de estas características. “Desde el IVC queremos dejar claro que vamos a estar al lado de este proyecto”, señaló, al tiempo que agradeció a La Farsa “creer en esta historia y atreverse a llevar esta producción a escena”.

Felip defendió además la posibilidad de que el musical pueda convertirse en un espectáculo permanente, permitiendo que quienes visiten Peñíscola puedan conocer la historia de Pedro de Luna y su estrecha relación con la ciudad.

Una producción Km.0

El productor del espectáculo, Carlos Delshorts, explicó que el proyecto pronto dejó de plantearse como una iniciativa personal para convertirse en una propuesta compartida. “Sabíamos que este era nuestro mayor reto”, afirmó, defendiendo que debía ser “un proyecto compartido, de Peñíscola y para Peñíscola, pero también para la comarca, para la provincia y para la comunidad autónoma”.

Delshorts destacó la importancia de que el musical se represente en el Palau de Congressos, un espacio que considera fundamental para la identidad de la propuesta. “Aquí se forjó la leyenda del Papa Luna, su historia, sus murallas”, recordó.

Imagen del acto. / Alba Boix

Delshorts también puso en valor el carácter local de la producción, que calificó como un proyecto “Km. 0”, con profesionales de la comarca implicados en diferentes áreas, desde los creadores y artistas hasta la producción, escenografía o maquillaje.

El espectáculo no pretende ser una lección de historia. “Queremos contar la historia, pero, sobre todo, queremos emocionar y entretener”, explicó Delshorts, quien avanzó que el montaje combinará historia, leyenda y fantasía.

El objetivo, añadió, es que quienes desconozcan la figura de Benedicto XIII salgan del teatro con curiosidad por saber más sobre él y por querer visitar el castillo de Peñíscola. “Queremos que la historia del Papa Luna se pueda sentir, oír y vivir”, señaló.

Un nuevo atractivo para la oferta cultural

Javier Gallego, consejero delegado de ZT Hotels, felicitó a La Farsa Compañía por impulsar un proyecto que calificó de “delicado e ilusionante” y aseguró que “esto es más que un musical”.

Gallego destacó el posicionamiento de Peñíscola como destino cultural, pero incidió también en la necesidad de que la propuesta tenga impacto entre la población local. En este sentido, defendió que el espectáculo “debe convertirse en la pieza clave de la oferta cultural del destino”.

El proyecto cuenta con el patrocinio de ZT Hotels y con la colaboración de empresas como Gran Hotel Peñíscola y Caixa Benicarló.

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, destacó el orgullo que supone para la localidad acoger el nacimiento de una producción vinculada directamente a su historia. “Es un verdadero orgullo ver el Palau de Congressos lleno de vida, pero no solo para Peñíscola, sino para toda la provincia”, afirmó.

Martínez aseuró que el Ayuntamiento seguirá respaldando iniciativas de estas características y destacó la oportunidad de ofrecer a quienes visiten Peñíscola durante las fiestas navideñas una experiencia que combine el atractivo de la localidad con el gran estreno del musical.

El alcalde recordó, además, la estrecha relación histórica entre Peñíscola y Benedicto XIII: “Benedicto XIII estuvo en Peñíscola desde 1411 hasta 1423, así que el orgullo no puede ser más grande de estar aquí, presenciando el nacimiento de este proyecto”.

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Las entradas para ‘Papa Luna El Musical’ ya están a la venta a través de la web oficial: www.papalunaelmusical.com.