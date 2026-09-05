Acrobacias, magia y clown toman Vinaròs de la mano de arriscARTE

Vinaròs se está convirtiendo este fin de semana en escenario de las nuevas tendencias del circo contemporáneo con la celebración de la cuarta edición de arriscARTE. Durante este fin de semana, el festival está llevando a diferentes espacios de la ciudad cinco propuestas escénicas que combinan acrobacias, equilibrios, magia, clown, teatro visual y participación del público.

Las actividades se reparten entre las calles del centro de Vinaròs, el Espacio Cultural de l'Amera, el Auditorio Municipal y la pérgola del paseo de Colom, en una programación diseñada para sacar el circo de los espacios convencionales y acercarlo a la ciudadanía.

Durante las tres jornadas, el público podrá descubrir distintas formas de entender el circo actual, desde las propuestas de calle y las experiencias participativas hasta espectáculos de mayor formato en el Auditorio Municipal. La programación se completa con una celebración colectiva al aire libre, poniendo el punto final a un festival que apuesta por la cercanía y la interacción con los espectadores.

El sábado los espectadores están disfrutando de Magatzem de Circ Ambulant, de La Fam Producciones en el espacio cultural de l’Amera y de “Gota” de Txema Muñoz en el auditorio municipal.

El domingo será el turno de Play Time, un espectáculo de circo contemporáneo, en la pérgola del paseo Colón.

Vinaròs entra en el circuito Circo a Escena

Una de las principales novedades de esta cuarta edición ha sido la incorporación de Vinaròs a Circo a Escena, el circuito artístico promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

La entrada en este circuito supone un paso adelante para arriscARTE y un reconocimiento al trabajo desarrollado desde el nacimiento del festival en 2022. El programa tiene entre sus objetivos incrementar la presencia del circo en las programaciones públicas, dar visibilidad a sus diferentes formatos, impulsar la profesionalización del sector y favorecer la creación de nuevos públicos.

Tres de las propuestas incluidas en la programación de este año, L’Appel du vide, Gota y Play Time, forman parte del catálogo de Circo a Escena elaborado por la Comisión de Circo de La Red.