Óbito
Fallece Luis Fermoso, pilar indiscutible del periodismo deportivo y "el alma" de Movistar Plus+
El respetado director y guionista salmantino, clave en el éxito de formatos históricos como Informe Robinson o la docuserie de Iker Casillas, muere tras una dura batalla contra el cáncer
Redacción Yotele
El periodismo y la televisión en España visten hoy de luto. Luis Fermoso, uno de los narradores visuales más influyentes y respetados del ámbito deportivo de las últimas décadas, ha fallecido este sábado tras luchar contra el cáncer. Sociólogo de formación y salmantino de nacimiento, Fermoso deja un vacío inmenso en una profesión que siempre lo consideró un maestro indiscutible a la hora de humanizar el deporte y contar historias con una sensibilidad inigualable.
La noticia de su fallecimiento ha provocado una profunda consternación en el sector, siendo su propia casa televisiva una de las primeras en rendirle homenaje. A través de un emotivo comunicado en redes sociales, Movistar Plus+ ha expresado su dolor ante la pérdida: "Hoy es un día muy triste para Movistar Plus. Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Una persona excepcional y un profesional admirable que fue desde el primer día el alma del deporte de esta casa. Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros. Descanse en paz".
La trayectoria de Fermoso ha estado intrínsecamente ligada a la evolución de la televisión de pago en España. Tras cursar el prestigioso Máster de Periodismo de El País, ingresó en 1996 como becario en la redacción de Canal+. Desde ese momento, su crecimiento profesional fue de la mano de formatos que revolucionaron la forma de entender la información deportiva, dejando su sello de calidad en programas de la talla de 'El Día Después' o 'Reportajes Vamos'.
Sin embargo, su mayor legado se fraguó detrás de las cámaras de 'Informe Robinson' (posteriormente rebautizado como Informe Plus+). Junto al añorado Michael Robinson, Fermoso se convirtió en el motor creativo y director de piezas documentales memorables, caracterizadas por un ritmo pausado, una estética impecable y un enfoque profundamente humano. Entre sus proyectos más ambiciosos y recientes destacan también la dirección de la serie documental 'Colgar las alas', centrada en la trayectoria y retirada del guardameta Iker Casillas, así como el homenaje póstumo dedicado a su gran compañero de batallas, 'Michael Robinson: Good, better, best'.
La muerte de Luis Fermoso ha desatado una oleada de mensajes de afecto y respeto por parte de compañeros de profesión, realizadores, deportistas y espectadores.
Fuente: El Periódico
- Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia
- Unos ladrones revientan con un coche el escaparate de un bazar de Castelló y roban 3.000 euros
- La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: 'El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas
- La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
- La banda de música de la Llosa gana su batalla judicial contra el Ayuntamiento
- Una mujer de 47 años resulta herida tras un accidente de moto en Castelló
- Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
- La fiebre por Bustamante llega a Vila-real: tres fans hacen guardia desde las seis de la mañana