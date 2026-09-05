El guitarrista croata Filip Miskovic gana el LIV Certamen Internacional de Guitarra Clásica 'Francisco Tárrega' en Benicàssim

Un abarrotado Teatro “Francisco Tárrega” esperó hasta las 1:35 horas de la madrugada para conocer la deliberación del jurado del LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim que en esta edición ha proclamado al guitarrista al croata Filip Miskovic como ganador del certamen.

El Certamen de Guitarra Francisco Tárrega, considerado uno de los más exigentes del mundo, atrajo a un público fiel que llenó el Teatre Municipal. El segundo premio fue para el otro croata de la final, Luka Lovrekovik. El guitarrista valenciano Ausiàs Parejo recibió por sexta vez consecutiva el premio al mejor intérprete español nacido en la Comunidad Valenciana, y el portugués Francisco Luis contó con el premio del público y el premio a mejor interpretación de la obra de Francisco Tárrega.

El guitarrista croata Filip Miskovic, ganador del certamen, junto a la alcaldesa Susana Marqués. / Mediterráneo

El encuentro, retransmitido por Youtube, ha contado con más de 20.000 espectadores, los espectadores del total del certamen en streaming. Además de los cerca de 400 espectadores que disfrutaron de la final en las butacas del Teatre Municipal Francesc Tàrrega. Los guitarristas galardonados recibieron el reconocimiento del público que disfrutó con los conciertos que se interpretaron. El programa final ha incluido obras de Joaquín Rodrigo, conmemorando el 125 aniversario de su nacimiento, y Francisco Tárrega, entre ellas Concierto de Aranjuez, Fantasía para un Gentilhombre, Capricho Árabe y Fantasía sobre motivos de La Traviata y una pieza a elegir de Francisco Tárrega.

En la presidencia del jurado de esta edición de 2026 estuvo el profesor y concertista italiano, Claudio Marcotulli y, como vocales, la profesora y concertista belga Rafaella Smith, Esther Martín, la directora del programa “La Guitarra” de Radio Clásica de RTVE, el profesor y concertista brasileño Fabio Zanón, el profesor y concertista español David Martínez, el profesor y concertista italiano Paolo Pegoraro y el compositor español José Manuel López López.

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A lo largo de sus 59 años de historia, el Certamen de Benicàssim se ha consolidado como el concurso de guitarra más longevo de Europa, destacando por su exigencia y rigurosidad. Ha sido hogar de ilustres personalidades del mundo de la música, como Leopoldo Querol, Joaquín Rodrigo, Narciso Yepes, Regino Sainz de la Maza, Federico Moreno Torroba, y muchos otros intérpretes, compositores, músicos y directores.