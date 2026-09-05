Ricardo Darín y Andrea Pietra regresan a España y reflexionan sin filtros sobre el amor, el matrimonio, la vida, el cine, el teatro y la fama

Argentina siempre ha sido un pueblo fértil para la reflexión y el debate. Quizá por eso resulte tan deliciosa esta conversación con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dos actores argentinos reconocidos internacionalmente que llevan el talento en las venas y que vuelven a deleitar al público español con Escenas de la vida conyugal, la célebre obra del sueco Ingmar Bergman que, con sentido del humor, ofrece una singular crítica al matrimonio como institución a la vez que preserva la creencia en el amor como motor de humanidad.

Con este trabajo como telón de fondo, Ricardo Darín y Andrea Pietra hablan sin rodeos, y con sinceridad, del amor, del matrimonio y de la vida, mostrando su lado más personal y argumentando, casi filosofando, sobre algunas de las claves que, en su opinión, marcan la relación entre los hombres y las mujeres. “La crítica de Bergman es dirigida a la estructura matrimonial y a todo lo que eso conlleva, pero salvaguarda con maestría el amor que estos dos personajes se tienen”, asegura Darín. “Convivir con otra persona durante toda la vida, más allá del amor, es un trabajo, y el matrimonio también te encierra en algo de juntos para siempre”, apostilla Pietra.

En la conversación no faltan referencias a otros muchos trabajos en los que ambos actores han coincidido en su trayectoria. Es el caso de El Eternauta, la serie de Netflix con la que han logrado ambos este año los Premios Platino y en la que la ciencia ficción extraterrestre y el experimento social se entremezclan. Ricardo Darín destaca de este éxito que “es hablada en nuestro idioma y eso la ha hecho recorrer muchos lugares del mundo; estamos acostumbrados a que los proyectos audiovisuales de ciencia ficción tengan idioma inglés”. Y, en ese mismo sentido, Andrea Pietra destaca que el trabajo se realiza “en nuestros barrios, en nuestras calles; la gente reconoce los lugares y eso es muy emocionante”.

No faltan en la charla con ambos la alusión a películas como El amor menos pensadoen los que ambos han trabajado juntos y que plantea la reflexión en torno a la cuestión de si una relación larga que ha ido perdiendo paulatinamente la pasión ha fracasado. Darín y Pietra no escatiman lo más mínimo a la hora de ofrecer sin ambages su opinión. También hablan de La señal, que Ricardo Darín dirigió en 2007 con Martín Hodara, y en la Andrea Pietra, a sus órdenes entonces, trabaja de manera magistral.

¿Qué aporta el teatro a un actor que no da el cine? Andrea Pietra lo tiene claro: “el aquí y ahora, el vivo, el estar latiendo ahí junto al público, que nadie te salve, que no se corta y se edita, que es lo que sucede en ese momento; es esa magia de algo único que no tiene ni el cine, ni la televisión, ni nada” “y la libertad también”, añade Darín.

La entrevista con ambos no tiene desperdicio. Juntos hablan, desde una mirada reflexiva, sobre los grandes temas que plantean algunas de sus películas más conocidas: El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella que Darín coprotagoniza con Soledad Villamil y cuyo argumento abona debates como el de la justicia y la venganza o como el de la pena de muerte o la cadena perpetua. Ambos ofrecen su visión de las cosas.

Películas que salen en la conversación son, entre otras, Tuya, en la que Andrea Pietra interpreta a Inés, una mujer que descubre una carta de amor dirigida a su marido y comienza a partir de ahí una lucha por defender la amenaza de una infidelidad, o La odisea de los giles, esa comedia no exenta de crueldad en la que un grupo de vecinos sufre un doloroso engaño en vísperas del ‘corralito’ en Argentina.

Los actores argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra, protagonistas de 'Un café en las alturas' / EPE

Darín y Pietra hablan también de la fama. “Para mí vivir de mi profesión es el mayor éxito”, asegura ella. Mientras que él pone de relieve algún que otro aspecto controvertido sobre la fama: “por un lado, nuestro oficio necesita, anhela, reconocimiento, y si ese reconocimiento se transforma en reconocimiento contundente y masivo, aparece la popularidad, y con la popularidad, aparece la fama. Ser famoso es una trampa y no necesariamente agradable, ni es algo que se pueda recomendar. Si terminas perdiendo la posibilidad de vivir una vida tranquila, normal, relajada, se puede transformar en una pesadilla”.

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Ricardo Darín y Andrea Pietra. Andrea Pietra y Ricardo Darín. Este mes de septiembre, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, con Escenas de la vida conyugal.

Fuente: El Periódico de España