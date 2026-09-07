El festival de Benassal une varias generaciones de toreros de Castellón en memoria de Josele

El tradicional festival taurino de Benassal tuvo un argumento emotivo en esta edición, rendir homenaje al torero de plata José Emilio Ibáñez García "Josele”, fallecido el año pasado de manera repentina. Para ello, Benassal reunió un cartel cien por cien de la tierra, con toreros de distintas generaciones y ganaderos castellonenses, todos volcados para rendir homenaje a Josele, cuya bonhomía dejó muchos y buenos amigos en el toreo. Los beneficios obtenidos fueron destinados a la AECC de Castellón.

El festival contó con la colaboración de los ganaderos de la tierra, Daniel Ramos, Aida Jovani y "Al Compás" de José Francisco Pons, que debutada en público, que cedieron generosamente los novillos.

Uno de los toreros, durante su actuación en el festejo homenaje a Josele. / Jordi Juárez

No podía faltar en el cartel Paco Ramos, que hizo alarde de su madurez, técnica y oficio para solventar las dificultades de su novillo. A Abel Valls no se le notó su inactividad y floreció su toreo de trazo largo y planta asentada. Por otro palo, qué gusto verlo, Varea, con retazos de un toreo de regusto y aroma. Y atacaron los jóvenes, el novillero con caballos Ian Bermejo, muy solvente, y con buenas maneras el alumno de la Escuela Taurina de Castellón triunfador del trofeo "Avellana de Oro", Iker de Virgilio, el único que no cortó las dos orejas por culpa de la espada.

Uno de los participantes, durante el festival taurino celebrado en Benassal. / Jordi Juárez

Previo al festejo, la viuda y los hijos de Josele recibieron una placa en recuerdo. A ellos fueron la práctica totalidad de los brindis, en una tarde de muchas emociones y recuerdos, que además colgó el “No hay billetes” en la taquilla. Un gustazo.