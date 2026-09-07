Estos son los conciertos que llegarán a Castellón en los próximos tres meses

Castellón se prepara para vivir un otoño marcado por una intensa actividad musical. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, diferentes localidades de la provincia acogerán conciertos y festivales que combinarán grandes artistas nacionales con bandas emergentes y propuestas de diferentes estilos.

La programación arrancó el pasado 4 de septiembre con grandes citas como el directo que Malú ofreció en Segorbe. Ese mismo día comenzaron las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real y la plaza Major fue el escenario de las principales actuaciones. A medianoche actuó David Bustamante, mientras que el sábado 5 de septiembre fue el turno de Despistaos. El 12 de septiembre actuará Celtas Cortos y el 13 de septiembre, a las 20.30 horas, será el turno de Shaila Dúrcal.

También el 12 de septiembre, el pub Terra de Castelló acogerá a Los Chivatos a las 20.00 horas. La sala continuará con su programación el 15 de septiembre, con Not Scientists, y el 18 de septiembre, con Celtibeerian, The Tragic Company y Postum-O.

El 19 de septiembre habrá dos citas simultáneas: Radity actuará en Salatal Club a las 21.00 horas, mientras que Zutaten hará lo propio en la sala Veneno. El Terra acogerá a las 20.00 horas del día 24 a Few Thoughts, Incordian y Frenetika, y el día 25, a Carolina Otero & The Someone Elses y Petit Mal.

El 27 de septiembre, The Riven actuará en la sala Because a las 19.00 horas y Ferran Exceso lo hará en el pub Terra a la misma hora. El mes terminará el día 30 con The Volcanics en la sala Because.

El mes con más conciertos

Octubre será el mes con mayor número de directos. El día 2, Uña y Carne actuará en el Terra a las 20.00 horas, mientras que el 3 de octubre, la misma sala recibirá a Sujeto K¡, Saccre y Razón de Odio, desde las 19.00 horas. Ese mismo día, el Capla Festival reunirá en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional, como Loquillo, Miss Caffeina y OBK, además del esperado regreso de los castellonenses Mi Vida en Rosa.

El 8 de octubre, la Orquesta Panorama llegará a Nules dentro de las fiestas patronales de la Soledad. Al día siguiente, el 9 de octubre, Ortopedia Técnica y Orina actuarán en el pub Terra a las 20.00 horas.

Siguiendo con la programación, el 10 de octubre cuenta con dos propuestas: Maika Makovski actuará en el Terra a las 19.00 horas y, a las 20.00 horas, Andrea Vanzo ofrecerá un concierto en el Auditori i Palau de Congressos. El calendario musical continuará el día 17 con La Pegatina, dentro de la programación musical de la Fira d’Onda 2026. Un día después, dicha localidad acogerá a las 23.00 horas a Los Rebeldes Sinfónico.

El 22 de octubre, Fades actuará en el pub Terra a las 20.00 horas y el día siguiente Álvaro de Luna llegará al Recinto Multiusos de Onda a las 23.00 horas. Octubre se despedirá con Cinema Stereo, que actuará el 29 de octubre en la sala Because, y Tito Ramírez, que lo hará el 31 en el Terra a las 20.00 h.

La programación de noviembre arrancará el día 5 con Apolo, cuyo sonido sonará en el pub Terra a las 20.00 horas. Del 12 al 14 de noviembre, Castelló acogerá una nueva edición del Trovam. Entre los nombres anunciados se encuentran Toundra, La Perra Blanco y Pep Gimeno Botifarra. El 14, el Zeppelin Club acogerá a las 21.00 horas a Ama… Tributo a Extremoduro y el día 19, a las 20.00 horas, Diana Navarro llegará a al Auditori i Palau de Congressos con su gira del 20º aniversario.

El calendario se cerrará el 29 de noviembre, a las 19.00 horas, con el regreso de James Rhodes a la capital de la Plana. El pianista ofrecerá su* Gira Manía 2026*, poniendo el broche final a tres meses de una programación musical en Castellón marcada por la gran variedad de estilos, escenarios y artistas.