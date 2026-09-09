Àngela Moya, presidenta de la Exprimidora: «El diseño no es un hobby ni un capricho: es bienestar»

Hay tres sustantivos que, a juicio de Àngela Moya, definen al besign Fest, la gran cita con el diseño en Castellón, a escasas tres semanas de su sexta edición, del 1 al 3 de octubre. «Es diversidad (de disciplinas creativas), comunidad (valiente y trabajadora) y mucho comboi/ilusión (por lo que hacemos). Es una traslación de cómo somos en Castellón», relata la presidenta de La Exprimidora en su primer año al frente de l’Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló y de la organización de la bienal, que impulsa el colectivo. «El diseño no es ni un hobby (para las y los diseñadores) ni un capricho bonito (para quienes lo pagan). Es estrategia, diferenciación, es bienestar, es economía», manifiesta contundente.

Presente en la vida cotidiana

La cita busca democratizar el diseño, «mucho más presente en la vida cotidiana de lo que somos conscientes», incide. En una silla, una taza, el calzado o la señalización de un hospital. Pero también empoderar su funcionalidad por encima de la estética. «Además de acercar el diseño a la ciudadanía lo reivindica como una herramienta capaz de transformar, conectar y resolver problemas. En Castellón se sabe hacer buen diseño», destaca.

Otro desafío es que las mujeres representan entre el 60% y el 80% del alumnado de las carreras de diseño, pero aún son minoría en puestos de dirección. «Siguen conociéndose infinitamente más los nombres de diseñadores masculinos, y se dan diferencias salariales y otros sesgos de género», critica.

El reto de la inteligencia artificial

Sobre el impacto del uso masivo y desregulado de la Inteligencia Artificial, la presidenta de La Exprimidora defiende: «Puede ser útil para algunas partes del proceso, pero no puede sustituir las ideas ni las manos de las y los creativos ni su análisis, estrategia y visión profunda de un proyecto». En su opinión, el reto pasa por regular su uso y proteger los derechos de autoría, sobre todo ante los problemas derivados del plagio y proliferación de imágenes similares que pueden diluir la identidad de proyectos, actividades y territorios. Otro reto es frenar «los concursos especulativos, que exigen múltiples propuestas sin garantizar una remuneración justa».