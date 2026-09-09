El Ateneo de Castellón concede el primer premio de su centenario al reconocido escritor Manuel Vicent

La Junta del Ateneo de Castellón ha concedido, por primer año y con motivo del centenario de su fundación en 1925, el premio Ateneo de Castellón al escritor Manuel Vicent Recatalá. Destacado escritor, periodista y articulista, nació en la Vilavella (10 de marzo de 1936) y ha sido reconocido como una de las voces más lúcidas, versátiles y personales de la literatura contemporánea en España.

El escritor Manuel Vicent, oriundo de la Vilavella. / Mediterráneo

Su producción literaria es sumamente prolífica e incluye novelas, relatos, biografías, libros de viajes y apuntes gastronómicos. Su estilo mezcla magistralmente la memoria personal, la sensualidad mediterránea y la ficción. El presidente de la institución cultural castellonense, Santiago Fortuño, ha avanzado que el acto de entrega del premio se desarrollará el próximo mes de diciembre.

Libros publicados

Entre sus novelas más célebres destacan:

Pascua y naranjas (1966): Novela con la que se dio a conocer y obtuvo el Premio Alfaguara.

Balada de Caín (1987): Con la que ganó el prestigioso Premio Nadal en su edición de 1986.

Tranvía a la Malvarrosa (1994): Una obra fundamental sobre el despertar a la vida y los recuerdos de juventud en la Valencia de posguerra, adaptada exitosamente al cine.

Rodaje de la adaptación al cine de Tranvía a la Malvarrosa. / LEV_RIB

Son de mar (1999): Ganadora nuevamente del Premio Alfaguara, adaptada al cine por el director Bigas Luna.

Ava en la noche (2020): Una inmersión en los años dorados de Madrid bajo el magnetismo de Ava Gardner.

Reconocimientos en su trayectoria

Entre otros galardones ha recibido el Premio Alfaguara de Novela (en dos ocasiones: 1966 y 1999), el Premio Nadal (1986) y Premio González-Ruano de Periodismo (1979), además de obtener la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes (2010) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2025).