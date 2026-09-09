Capla Festival prepara el gran ‘F(i)estival’ del otoño en Castelló

Con el final del verano asomando en el calendario, la cuenta atrás para retomar los compromisos del día a día ya ha comenzado. Sin embargo, antes de volver del todo a la rutina, Castelló guarda su mejor baza para despedir la época estival por todo lo alto: Capla Festival. La esperada cita celebrará su segunda edición el próximo sábado 3 de octubre de 2026 en el Recinto de Ferias y Mercados, prometiendo transformar el inicio del otoño en la gran fiesta del año.

Concebido desde sus orígenes no solo como un festival, sino como un auténtico f(i)estival, el evento nace con un propósito muy claro: convertirse en la excusa perfecta para juntar a los amigos de siempre y pegarse una buena fiesta juntos. Es el lugar perfecto para revivir anécdotas, brindar sin prisas y reencontrarse con quienes resulta difícil juntar durante el resto del año. Todo ello bajo un ambiente de máximo buen rollo y en un formato diseñado específicamente para el confort del público adulto.

Uno de los pilares que define la identidad de Capla Festival es el respeto al tiempo y a la comodidad del asistente. Así, para garantizar una experiencia fluida de principio a fin, la organización ha desplegado una logística pensada para erradicar las molestas esperas: accesos ágiles a la entrada, barras súper reforzadas con atención inmediata y un amplio despliegue de baños adicionales para garantizar cero colas durante más de 12 horas de celebración

Música ininterrumpida

En el plano musical, el escenario principal reunirá a grandes referentes de nuestra música como Loquillo, Miss Caffeina, OBK, Los Romeos, Los Indi.os y Provi Morcillo. Como gran novedad, un segundo escenario estará funcionando a pleno rendimiento y de forma ininterrumpida desde la apertura de puertas hasta el cierre con un potente colectivo de DJs (Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y Rafa Sánchez), asegurando que el ritmo no pare en ningún instante. La jornada se completará con una variada oferta gastronómica en foodtrucks con opciones veganas y sin gluten, y una feria solidaria benéfica.

Las últimas entradas están disponibles en la web oficial (www.caplafestival.com) con aforo limitado.