¿Quién fue Sofia Salvador?: Benassal acerca a Castelló su figura y legado literario

Benassal lleva a Castelló un emotivo homenaje a Sofia Salvador i Monferrer con la exposición El valor de una mujer. Sofia Salvador i Monferrer, que se inaugurará este viernes, 11 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Museo Pedagógico de Castelló, situado en el Espai Cultural El Menador. La iniciativa, organizada por la Fundació Carles Salvador y la Fundación Huguet, amplía la difusión de la trayectoria personal, literaria y cívica de la autora más allá de su pueblo natal.

De fotografías antiguas a documentos personales

La muestra permite recorrer, mediante fotografías, documentos, publicaciones y materiales personales, la vida de una mujer que desarrolló una obra propia como poeta y narradora, ejerció de maestra y mantuvo un compromiso constante con la lengua y la cultura valencianas. Al mismo tiempo, recupera su contribución al estudio y la memoria de Benassal y el trabajo que llevó a cabo durante décadas para conservar y divulgar la obra de su padre, el escritor y gramático Carles Salvador.

Acto institucional y recital literario

El acto empezará con la intervención de Vicent Pitarch, vinculado tanto a la Fundació Carles Salvador como a la Fundación Huguet. A continuación tomarán la palabra la alcaldesa de Benassal y presidenta de la Fundació Carles Salvador, Èlia Garcia, y Vicent Sales, presidente de la Fundación Huguet y representante del Ayuntamiento de Castelló. Después de las intervenciones institucionales, las persones asistentes podrán participar en una visita guiada por la exposición.

La inauguración concluirá con un recital a cargo de miembros de El Pont Cooperativa de Lletres, que pondrán voz a poemas y textos del libro Com si fos un paradís. Memòria de Sofia Salvador.

Una vida de entrega a su pueblo

Nacida en Benassal en 1925, Sofia Salvador empezó a escribir durante la posguerra y en 1947 publicó el poemario Jardinet. También cultivó la narrativa, colaboró en diferentes publicaciones y fue profesora de valenciano. Su estrecha relación con el pueblo se refleja igualmente en el Himno de Benassal, en la Crida de Festes y en numerosos escritos e investigaciones sobre la historia y la cultura locales. Esta dedicación le valió la Insignia de Oro de Benassal en 1982 y el reconocimiento como Valenciana del Año por la Fundación Huguet en 1993. Falleció el 18 de enero de 1995.

La exposición da continuidad al programa impulsado con motivo del centenario de su nacimiento, por el cual Sofia Salvador fue declarada Benassalenca de l'Any 2025. Después de presentarse en Benassal, su llegada a Castelló proyecta el legado de la escritora y la reivindica como una figura con voz propia dentro de la cultura valenciana del siglo XX.

La muestra cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Benassal, el Ayuntamiento de Castelló, la Diputación de Castellón, el Institut d'Estudis Catalans, la Acadèmia Valenciana de la Llengua y El Pont, Cooperativa de Lletres. Se podrá visitar en el Espai Cultural El Menador hasta el 30 de octubre.