Vilafranca transforma su memoria textil en arte contemporáneo

En Vilafranca, el textil forma parte de la historia reciente del municipio y de la memoria de varias generaciones. Desde ese contexto nace Trama, Residencias de prácticas textiles contemporáneas, un programa de creación artística que propone revisar esa herencia desde el presente, sin nostalgia, y convertirla en punto de partida para nuevas investigaciones.

La primera edición reúne a las artistas Karen Sandoval y Reyes Pe, que desarrollan sus proyectos en La Coladuría, una antigua casa rehabilitada como espacio expositivo y centro cultural. La residencia toma como referencia la tradición textil de Vilafranca y la huella de Marie Claire, la fábrica que llegó a emplear a más de 900 personas y cuyo cierre definitivo en 2025 marcó un punto de inflexión para el municipio y para la comarca.

La propuesta no busca reproducir el pasado industrial, sino activar sus materiales, espacios y recuerdos desde lenguajes contemporáneos. En los proyectos de las residentes, el textil se relaciona con la instalación, la arquitectura y el territorio. Vilafranca no actúa solo como sede del programa, sino como parte de las investigaciones que las artistas están desarrollando durante su estancia.

Karen Sandoval, artista colombiana, centra su trabajo en los materiales y en procesos vinculados al tiempo, el cuidado y la memoria. Su práctica observa las cualidades de cada tejido y las transformaciones que experimenta durante el proceso creativo. Reyes Pe, de València, parte de una mirada instalativa en la que el textil y los materiales flexibles se expanden por el espacio y dialogan con la arquitectura del lugar.

El escenario elegido también tiene un papel relevante. La Coladuría es un edificio histórico construido en 1780 y rehabilitado respetando sus elementos originales. Sus estancias funcionan durante Trama como espacios de trabajo y exposición, de modo que la propia arquitectura interviene en el desarrollo de las obras y en la forma de recorrerlas.

El programa se presentará públicamente el 11 de septiembre, a las 18.00 horas, en La Coladuría, situada en el número 3 de la calle Abadía, 3. La cita incluirá la inauguración de los procesos de creación desarrollados por Sandoval y Reyes Pe, y permitirá conocer los resultados de la residencia.

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Trama está impulsada por Artèria Cultural, Galería BATEC y Anne Barton de Mayor, en colaboración con el Ayuntamiento de Vilafranca y con el apoyo de Acción Cultural Española, a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española. La iniciativa busca abrir nuevos espacios de producción artística en el medio rural.